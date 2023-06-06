وزير الإسكان يؤكد التزام مصر بدعم أجندات التنمية الدولية

ألقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة جمهورية مصر العربية، فى اجتماع الدورة الثانية، لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمنعقدة بمدينة نيروبى فى كينيا، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حيث توجه وزير الإسكان بالشكر للرئيس الكيني والحكومة الكينية، على حسن الضيافة، والجهد المتميز في تنظيم الجلسة الثانية للجمعية العمومية لموئل الأمم المتحدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، فى كلمته، التزام جمهورية مصر العربية، بدعم أجندات التنمية الدولية، وبالعمل المشترك والتعاون الإقليمي والدولي، لتلعب دورها الفعال في عمليات التنمية الوطنية والإقليمية والعالمية.

واستضافت مصر مؤتمر المناخ الأممي COP 27، وحرصت على تدعيم جميع القضايا العرضية بأجندة المناخ الدولية، ولا سيما قضايا التنمية الحضرية المستدامة.

وتابع وزير الإسكان، فى كلمته قائلاً: انطلاقا من المبادئ الدستورية، واستجابة للتحديات الحضرية العالمية والوطنية، حرصت مصر على وضع "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، والتي تمت صياغتها بمشاركة ممثلين من الحكومة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص وشركاء التنمية، مع وضع أهداف محددة ومؤشرات واضحة لقياس مدى التقدم الذي سيتم إحرازه على صعيد تحقيق غاياتها.

وجدد الوزير دعوة جمهورية مصر العربية للمشاركين فى اجتماع الدورة الثانية، لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بالمشاركة الفعالة في المنتدى الحضري العالمي WUF 24، والذى تستضيفه القاهرة فى العام المقبل، والاستعدادات الحالية، للخروج بأجندة وفعاليات تشارك في الجهود العالمية لاستعادة البشرية جوهر إنسانيتها، والتشارك في العلم والمعرفة والتكنولوجيا دون احتكار، والاتحاد في مواجهة التهديدات العمرانية والتنموية.