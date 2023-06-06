الزراعة: مبادرة الرئيس لزراعة 100 مليون شجرة تسهم في فتح أسواق جديدة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للتشجير أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة مليون شجرة خلال 7 سنوات المقبلة ستساهم في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات الزراعية من الزهور ونباتات الزينة، والتي بلغت 9 ملايين دولار ودعم السياحة البيئية والزراعية في مصر.

وقال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الإدارة المركزية للتشجير اليوم الثلاثاء: تعتبر مبادرة 100 مليون شجرة واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، وتهدف إلى زراعة 100 مليون شجرة في جميع أنحاء مصر، وذلك بهدف تحقيق العديد من المزايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تحسين جودة الهواء والحفاظ على البيئة الطبيعية.

وقال التقرير، إن المبادرة توفر فرص عمل للشباب والمرأة في مجالات الزراعة والحفاظ على البيئة، وزيادة المساحات الخضراء في المدن والقرى وتحسين المناظر الطبيعية، وتعزيز السياحة البيئية والزراعية في مصر.

وقال التقرير إن المبادرة تستهدف زراعة 100 مليون شجرة على 7 سنوات، بحيث يتم زراعة 10 ملايين شجرة في السنة الأولى والست سنوات الباقية يتم زراعة 15 مليون شجرة في كل واحدة منها، لافتا إلى أن هذه الأشجار ليست منافسة على الموارد الاقتصادية، ولكن يمكن زراعتها على المياه المعالجة، وكذلك في الأراضي ذات الدرجة الثانية أو الثالثة.

وأوضح التقرير، أن مصر تتميز بتحولها إلى الزراعات بشكل مكثف وخير دليل على ذلك النهر الأخضر في العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن معرض زهور الربيع يتميز هذا العام بإقامته في المتحف الزراعي، والذي يمثل ثاني أقدم متحف على مستوى العام، كما أنه يُعد الأضخم بمساحة 125 ألف متر، ويحتوي على 8 قاعات كل واحدة منها تمثل متحف قائم بذاته.

وأشار التقرير، إلى أن مصر تتميز بارتفاع حجم صادرتها من نباتات الزينة والتي بلغت خلال الفترة من سبتمبر 2022 إلى مارس 2023 نحو 10 طن بقيمة 9 مليون دولار، مشيدا بجهود الدولة المصرية في فتح أسواق جديدة أمام الزهور ونباتات الزينة المصرية.