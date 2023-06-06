الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ننشر نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة بعد قرار الوزير

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدوري رقم (٢٣) بتاريخ ٥ يونيو ٢٠٢٣ بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وذلك فى ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة (عربي - لغات - مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).

وأكد الكتاب الدورى، على أنه يتعين على جميع المديريات والإدارات التعليمية متابعة المدارس الخاصة بمختلف أنواعها للوقوف على التزامها بقيمة المصروفات الدراسية المقررة للمدارس وفقا للقرارات الوزارية (٤٢٠) لسنة ۲۰۱٤ و(٤٢٢) لسنة ٢٠١٤، والكتب الدورية المنظمة.

وشدد الكتاب الدورى على تكليف المديريات بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية والحوكمة (التوجيه المالي والإداري)، للتأكد من إعلان المصروفات الدراسية، وفقا للتدرج القانوني المقرر، ومراعاة تنفيذ ذلك بدقة.

وتنشر “الدستور” في السطور التالية نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة والقومية والدولية بناءً على الزيادة التي صدرت في عام 2014 والتي جاءت كالتالي:

_7% زيادة في المدارس التي تزيد مصروفاتها على 10000  جنيه سواء كانت خاصة أو دولية.

_10% زيادة في المدارس التى تبدأ المصروفات فيها من 5000 جنيه، إلى أقل 10000 جنيه.

_15% زيادة للمدارس التى تتراوح المصروفات بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه.

_20% للمدارس التى تتراوح المصروفات بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه.

_25% زيادة بالنسبة للمدارس التى تصل مصروفات التعليم بها لأقل من 2000 جنيه.

كما يسرى ذلك على المدارس الخاصة (عربي ولغات) والمدارس القومية والمدارس الدولية.

جدير بالذكر، ان وزارة التربية والتعليم تستعد حاليا، لإعلان مصروفات المدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، كما تستعد لإعلان تفاصيل خريطة العام الدراسي الجديد 2023/2024.

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