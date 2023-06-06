الهيئة المصرية للشراء الموحد تكشف أهم التكليفات الرئاسية الصادرة لها

كشف لواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، عن أهم التكليفات الرئاسية الصادرة للهيئة، هي: رقمنة عمليات الشراء والإمداد وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة، دور الهيئة في إرساء وتعزيز تقييم التكنولوجيا الطبية، إدارة الأصول من الأجهزة والمعدات الطبية، استدامة سلاسل الإمداد وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة.

وأضاف «زيدان» خلال كلمته بفعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني بحضور الرئيس السيسي، اليوم: «العمل على توطين الصناعة وزيادة نسبة المنتج المحلي داخل ترسيات الهيئة، والمخازن الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي».

ولفت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي إلى أن الهيئة قامت بإنشاء منصة للربط بين جميع مخازن الوحدات الصحية على مستوى القطاع الحكومي، مع عمليات رقمنة بالتوريد والشراء، مما أدى إلى وجود 67 ألف توريد سنويًا، وتكويد جميع المنتجات بالكود العالمي الموجود على المنصة.

قطاع التكنولوجيا الطبية

وأوضح رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، أن قطاع التكنولوجيا الطبية قام من خلال اتجاهين، والاتجاه الأول كان التعامل مع المنظمات الدولية، والآخر كان التعاون مع الجهات المخاطبة لإنشاء وحدات اقتصادية الصحة والقطاعات والمستشفيات المختلفة.