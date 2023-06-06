الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط موظف بالإدارة الزراعية فى المنوفية بتهمة طلب رشوة

جريدة الدستور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مالك مصنع أعلاف، والمدير المسئول بذات المصنع مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، بتضررهما من موظف بالإدارة الزراعية بقويسنا.

وكشفت قوات الأمن عن قيام المتهم باستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله، وطلب لنفسه من الشاكين مبلغا ماليا على سبيل الرشوة مقابل تجديد الترخيص الممنوحة للمصنع سنوياً، وعدم تحرير محاضر مخالفات لهما، وقيامه بتهديد المبلغين فى حالة رفضهما تنفيذ طلبه سيقوم بتحرير محاضر مخالفات ضدهما لإجبارهما على الاستجابة له.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية، وبمواجهته أقر بأن المتهم المذكور بتكليفه لاستلام مبلغ الرشوة المتفق عليه والتقابل معه لتسليمه المبلغ، وبالانتقال معه إلى مكان التسليم تم ضبط المتهم المذكور حال استلامه مبلغ الرشوة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية مالك مصنع أعلاف مركز شرطة قويسنا بالمنوفية

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