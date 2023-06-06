الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وجهت تحذيرات لمرضى الحساسية.. "الأرصاد": سرعة الرياح تصل لـ40 كيلو بالساعة الخميس

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة التقلبات الجوية التي من المتوقع أن تشهدها البلاد يومي الأربعاء والخميس.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن يومي الأربعاء والخميس المقبلين من المتوقع تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، والتي تؤدي إلى ارتفاع في درجات الحرارة مع وجود نشاط الرياح المثيرة للأتربة، بالإضافة إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة وقد تكون رعدية.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاربعاء سترتفع بشكل تدريجي في العظمي علي القاهرة الكبرى ستسجل 35 درجة مئوية، والأتربة والرمال ستكون في الصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد مطروح والسلوم وسيوة

- الظواهر الجوية يومي الأربعاء والخميس

وأوضحت أنه بعد الغد الخميس، ستشهد درجات الحرارة ذروة التقلبات الجوية مع وجود منخفض خماسيني المتواجد في الصحراء الغربية، يتحرك في اتجاه شرق البلاد مما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة لتصل العظمى إلى 39 درجة بالنسبة القاهرة الكبرى، والمناطق الجنوبية وجنوب الصعيد 45 درجة.

- سرعة الرياح و مستوى الرؤية

وأكدت  الدكتورة منار غانم، أن يوم الخميس، قد تصل سرعات الرياح بالتزامن مع المنخفض الجوي من 30 كيلو لـ 40 كيلو على الساعة؛ مما يؤدي إلى إثارة الرمال والاتربة في معظم محافظات الجمهورية، خاصة في المحافظات الذي لديها ظهير صحراوي بشكل كبير "الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

وأضافت أن الأتربة والرمال المثارة تعمل علي انخفاض الرؤية الأفقية خاصة علي الطرق الصحراوية بالإضافة إلى وجود أمطار خفيفة وقد تكون رعدية، فيما يستمر حالة الطقس إلى يوم الجمعة مع تحسن الأحوال الجوية السبت المقبل، منوهة  إلى أن العاصفة المتوقعة مختلفة تماما عن السابقة وسيتم تحديد شدتها غدا.

- تحذيرات لمرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية

واختتمت  عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الاجواء حاليا ربيعية تتسم بالحدة والسرعه والتغير الكبير في خرائط الطقس من يوم إلى آخر، مناشدة المواطنين متابعة النشرة الجوية بشكل يومي، و"من يعاني من مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية الالتزام بارتداء الكمامات والخروج عند الضرورة والابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وألواح الاعلان المعدنية والمباني المتهالكة والأشجار، بالإضافة إلى قيادة السيارات بهدوء تام علي أغلب الطرق خاصة الطرق الصحراوية والسريعة مع التجنب للتعرض لأشعة الشمس".

حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس الأرصاد الأرصاد الجوية نشاط الرياح القاهرة

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