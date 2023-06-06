اليوم.. صالح والمشرى يوقعان بالأحرف الأولى على اتفاق القوانين الانتخابية فى ليبيا

أجلت لجنة 6+6، المكلفة بإعداد القوانين الانتخابية من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، للمرة الثانية، الإعلان عن اتفاقها الذي كان مقررا، أمس الإثنين من بوزنيقة المغربية، إلى اليوم الثلاثاء، وسط ضغوط تتعرض لها اللجنة لإجراء تعديلات على بعض مواد الاتفاق، أبرزها المادة المتعلقة بـ "السجل الانتخابي للمرشح للرئاسة وخلوه من مطالبات العدالة".

وكان من المقرر أن تعلن لجنة 6+6 عن اتفاقها الخميس الماضي، بعدما توافقت على جميع النقاط الخلافية في القوانين الانتخابية، إلا أنها قررت تأجيل الإعلان، إثر خلاف استجد بين بعض الأعضاء حول عدم أحقية ترشح من صدر بحقه حكم قضائي جنائي.

مشاركة باتيلي

وتداولت وسائل الإعلام الليبية ، أن التأجيل الجديد جاء بطلب من رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، اللذان وصلا إلى المغرب صباح الإثنين، لإفساح المزيد من الوقت أمام مساع تجرى لإقناع المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي بالحضور إلى الرباط للمشاركة في مراسم الإعلان عن الاتفاق.

وكان المبعوث الأممي أكد مع بدء اجتماع اللجنة أن ليبيا قد تشهد إجراء انتخابات بحلول نهاية العام الجاري إذا توصل القادة الليبيون إلي اتفاق هذا الشهر.

التوقيع بالأحرف الأولى

ونقلت صحيفة "المشهد الليبي" عن أحد أعضاء اللجنة، أن فقرات الإعلان ستبدأ بتوقيع رئيسي مجلسي النواب والأعلى بالأحرف الأولى على اتفاق اللجنة، ويعقب ذلك مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة لإعلان بنود الاتفاق.

وتجتمع لجنة 6+6 التي تضم ممثلين عن مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، منذ أسبوعين في مدينة بوزنيقة المغربية، للوصول إلى توافقات بشأن القوانين الانتخابية المؤجلة منذ 24 ديسمبر 2021، وعلى رأسها آلية اختيار رئيس البلاد.

وأدت الخلافات حول القضايا الدستورية الأساسية، بما في ذلك دور الرئيس والبرلمان، وأهلية المرشحين المثيرين للخلاف، إلى تعطيل العملية السياسية في ليبيا لفترة طويلة.