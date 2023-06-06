خالد يوسف لـ"الشاهد": لولا الجيش لهجم بلطجية الإخوان على المتظاهرين

وجه المخرج خالد يوسف، مجموعة أسئلة استنكارية يرد بها على أكاذيب الإخوان، قائلًا: "لماذا ارتضى الإخوان في 11 فبراير عندما تنحي مبارك، أن تدير القوات المسلحة البلاد وتحمي الثورة؟ القوات المسلحة هي من حمت الثورة وانضمت لإرادة الشعب المصري في مطالبه في يناير، ولماذا عندما أيد الجيش الإرادة الشعبية في 30 يونيو أصبح انقلاب؟ حتى الثوريين ارتضوا أن يؤمن الجيش الثورة في 18 يومًا".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "لا يوجد أحد من شباب الثورة قاطبة إلا وسؤاله وهاجسه الأكبر هل الجيش هيحمي ثورة 30 يونيو؟ لأنه عارف إن ضده بلطجية".

وأردف: "لو الجيش منزلش كانت هتبقى مهلكة، كان الشعب يزهق من القعدة في الميادين، جموع الملايين في الميادين هتخف واحدة واحدة، خاصة أننا مقبلين على رمضان، وحينها سيهجم بلطجية الإخوان على الأعداد المتبقية، وهذه الخطة أعلنها نجل خيرت الشاطر لأحد الصحفيين، والذي قال نصًا "هنسيبهم لرمضان، لحد ما يخفوا ويبقى شوية عيال هننزل عليهم رجالتنا يقطعوهم".

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والدكتور محمد الباز.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتي 30 يونيو، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال، وإحسان السيد، ومصطفى متولي.