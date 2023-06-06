الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبرزها رصيف نمرة 5 والفتوة.. أفلام جمعت هدى سلطان بملك الترسو فريد شوقى

هدى سلطان
هدى سلطان

تزوجت هدى سلطان عدة مرات أشهرها كانت من ملك الترسو فريد شوقى ودام زواجهما لـ 15 عام، وأنجبت منه ابنتيها ناهد ومها، ووقفت أمامه في العديد من الأعمال السينمائية.

الدستور يرصد أبرز الأفلام التى جمعت بين هدى سلطان وفريد شوقى 

جعلونى مجرماً

فى 18 اكتوبر عام 1954، عرض فيلم جعلونى مجرمًا، الذى جمع بين فريد شوقى وزوجته هدى سلطان، وجسدت شخصية ياسمينا، وكانت تدور أحداث العمل حول ظن الطفل سلطان عقب وفاة والده أن عمه سيرعاه، ولكنه استولى على ميراثه فأصبح الفتى ضائعًا في الطريق فالتقطته عصابة للنشل، ليقوم عمه بطرده ويودعه إصلاحية الأحداث يحاول أن يجد عملا شريفًا بعد خروجه من الإصلاحية ولكنه يفشل، فيقرر اﻹنتقام من كل من ظلمه.

فتوات الحسينية

 8 نوفمبر عام 1954، هو تاريخ عرض فيلم فتوات الحسينية، وهو العمل السينمائي الثانى الذى جمع بين هدي وفريد، وتدور أحداث العمل حول استلام الابن عصا الفتوة من أبيه، ويتعلم منه كيفية القتال بالنبوت، ويتأهل لأن يكون فتوة فى منطقة الحسينية، وخلال ذلك الوقت يقوم صراع بين الشاب وبين الفتوة الحالى الطاغية، والذى ينافسه على حب نفس الفتاة التي يحبها، فيدبر الفتوة الطاغية مؤامرة للشاب ليدخله بها السجن لعدة سنوات.

رصيف نمرة 5

جسدت هدى سلطان شخصية نزهة، ويعتبر الفيلم هو العمل الثالث الذى يجمع بينهم، وتدور أحداث العمل حول نجاح الشاويش خميس والذي يعمل بخفر السواحل أن يجهض عملية لتهريب المخدرات، فتحاول عصابة التهريب أن تشتري نزاهته لكي يسهل لهم الأمور ولكنه بدوره يرفض، فيلجأون إلى خطة لقتله لكي يزيحونه عن طريقهم، و لكنهم يفشلوا و يقتلوا زوجته عن طريق الخطأ، لتتصاعد الأحداث.

الفتوة

فى عام 1957، وقف فريد شوقى أمام هدى سلطان للمرة الثالثة ودارت أحداث العمل حول نزول هريدي إلى سوق الخضار بحثًا عن فرصة عمل، وبعد العديد من المحاولات، يجد عملا لدى المعلم أبو زيد، الذي يعد أكثر التجار سطوة في السوق بأكمله، وبعد فترة ينفصل هريدي ويتزوج من المعلمة حسنية، ويشكل معها ومع منافسي المعلم أبو زيد تحالفًا مضادًا لأبو زيد، ولكن ما أن تقوى شوكة هريدي في السوق بمساعدتهم زوجته وشركائه حتى يتبدل حاله للأسوأ.

الأسطى حسن

واحد من أبرز الأعمال التى شارك فيها الثنائي، ست الحن وملك الترسو، وكانت تدور أحداثه، حول حسن عامل في ورشة خراطة، ناقم على معيشته وعلى ظروفه المادية القاسية، تحضر إليه ذات مرة في الورشة التي يعمل بها إحدى سيدات المجتمع الراقي التي تعجب به وتدعوه لفيلتها لاستكمال وتركيب الديكور، ويتورط معها حسن في علاقة محرمة ويهجر منزله.

هدى سلطان ملك الترسو فريد شوقي الأعمال السينمائية جعلوني مجرما

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