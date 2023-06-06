وزير الرياضة يجتمع مع اتحاد الكرة للتأكد من تجهيزات المنتخب قبل السفر للمغرب

اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام؛ وذلك للاطمئنان على الترتيبات والتأكد من تجهيزات المنتخبين الأول والأوليمبي، قبيل سفرهما للمغرب

وناقش وزير الشباب والرياضة، خلال جلسته الموسعة مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، استعدادات المنتخب الأول لخوض مباراته مع منتخب غينيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، وكذلك استعدادات المنتخب الأوليمبي للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.، وتقام مباراة المنتخب الأول والدورة المجمعة للمنتخب الأوليمبي بدولة المغرب الشقيقة.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة تعمل على التواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات المعنية في مصر أو المغرب، من إزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه منتخباتنا الوطنية سواء المنتخب الأول أو الأوليمبي.



وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق لكافة المنتخبات الوطنية في كافة المنافسات القادمة، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم للمنتخبين بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، لتهيئة الأجواء لهم لتحقيق الإنجازات والنتائج المرجُوة منهم.



د.أشرف صبحي : الدولة المصرية أصبحت تسير بخطى ثابتة وواضحة نحو صناعة أبطال أولمبيين يكونون قادرين على المنافسة فى دورات الألعاب الأوليمبية

على جانب آخر التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم، لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في ألعاب رفع الأثقال، الجودو، الملاكمة، ألعاب القوي، والمصارعة، وذلك في إطار الدعم والمتابعة الدورية لأبطال المشروع، بحضور الدكتور كمال درويش رئيس اللجنة العلمية، والدكتور أحمد جمعة معاون الوزير، والدكتور محمد حمدي مدير عام الموهبة.

وفي كلمته للاعبي المشروع قال الوزير : "انتوا مشروع مصر اللي بدء وهيستمر واحنا معاكم وخلفكم دائمًا، فهو من أهم المشروعات التي تمثل إهتمام الدولة المصرية بانتقاء المواهب وصقلها وتدريبها وتمثيل المنتخبات القومية، استعدادًا للأوليمبياد، ندعم ونؤازر أبطالنا المصريين من كافة الألعاب الفردية والجماعية، ورعاية الأبطال من كافة النواحي الصحية والمادية والاجتماعية نأخذها في الإعتبار سواء من خلال الوزارة أو الشراكة مع القطاع الخاص".

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي؛ باعتباره نواه للمنتخبات الوطنية يُقدم لهم أبطالاً رياضيين في مختلف الألعاب، ويهتم باكتشاف المواهب الرياضية في جميع المحافظات، ويقدم كل الدعم والرعاية لهم، وإخضاعهم لبرامج تدريبية محددة وفق أسس علمية، وإشراكهم في مختلف البطولات، مشددًا علي المتابعة الدورية للمشاركين في المشروع، والتقييم المستمر لمستواهم لإعداد أفضل المواهب

وخلال اللقاء، توجه لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ومدربيهم، بالشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة علي الجهود المكثفة والمستمرة مع الاتحادات، وأيضًا برامج الرعاية المدرجة لهم.

وتُنفذ وزارة الشباب والرياضة المشروع القومى للبطل الأوليمبى والموهبة على مستوى جميع محافظات الجمهورية؛ لاكتشاف ورعاية الموهوبين فى ألعاب "الملاكمة، المصارعة، الجودو، التايكوندو، ألعاب القوى، تنس الطاولة، كرة السلة، كرة اليد، رفع الأثقال"، بالإضافة إلى المشروع القومى لموهوبى الإسكواش.

لقطة من الاجتماع