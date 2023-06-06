تعرف على موعد وقفه عرفات 2023 وفضائل صيام هذا اليوم

يوم عرفة هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، وهو يوم من أعظم أيام الله وأفضلها، ففيه يتقرب المسلمون إلى ربهم بالصيام والدعاء والتضرع، وفيه يقف الحجاج بعرفة لأداء أحد أركان الحج، وفيه ينزل الله إلى السماء الدنيا ويغفر للعباد ويعتقهم من النار، ففضائل هذا اليوم كثيرة ومتنوعة، وقد أثنى عليها القرآن والسنة بأدلة قاطعة.

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موعد وقفه عرفات 2023

زاد البحث مؤخرًا عن موعد وقفة عرفات 2023، فقد حددت الحسابات الفلكية موعد وقفة عرفات 2023 بأنها ستكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وذلك بعد أن يولد هلال شهر ذي الحجة فجر يوم الأحد 18 يونيو 2023.

وتستطلع لجان دار الإفتاء المصرية هلال شهر ذي الحجة مساء ذلك اليوم، وبذلك تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الاثنين 19 يونيو 2023، وأول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

فضل صيام يوم عرفات كثيرة

يعتبر موعد وقفة عرفات من أهم الأحداث الدينية في الإسلام، حيث يتجمع الملايين من المسلمين سنوياً في جبل عرفات المقدّس في السعودية، لأداء هذه الشعيرة العظيمة.

وقفة عرفات هي أحد أهم أركان الحج، وهي الوقوف بعرفة يوم التاسع من شهر ذي الحجة، والدعاء والتضرع إلى الله تعالى، والاستغفار والتوبة من الذنوب، كما أن وقفة عرفات تذكر المسلمين بيوم القيامة، وتجمعهم من كل فج عميق، وتجعلهم يشعرون بالتساوي والأخوة في الإسلام.

وقفة عرفات تحظى بأهمية كبيرة لدى المسلمين، فهي يوم عظيم يغفر الله فيه للحاج ولغيره من المسلمين، ويستجاب فيه الدعاء، وينزل فيه الله إلى السماء الدنيا، ويباهي بعباده أمام الملائكة.

ووفقًا للعلماء، فصيام يوم عرفات يكفر الذنوب الصغيرة لسنتين السابقة واللاحقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ".

كما أن صيام يوم عرفات من أفضل الأعمال الصالحة في هذه الأيام المباركة، التي أقسم الله بها في كتابه، وأثنى عليها رسوله في سنته، فقال صلى الله عليه وسلم: "ما مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هذِهِ الأيّامِ".