موعد إجازة عيد الأضحى 2023.. وصلاة العيد ومتى يبدأ ذبح الأضاحي

يتسأل أكثر من 6 ملايين موظف في قطاعات الدولة المختلفة عن موعد إجازة عيد الأضحى 2023 والتي يحصلون عليها بأجر كامل وفقا لقانون العمل المصري الذي يحكم العلاقة بين المؤسسات وموظفيها حيث يحصل كافة موظفي القطاع العام والخاص على اجازات رسمية في المناسبات المختلفة (القومية، الدينية، الاجتماعية،…) للدولة بأجر كامل.

موعد إجازة عيد الأضحى 2023

يحصل موظفي الدولة على اجازة 5 أيام متصلة خلال الفترة من الثلاثاء 26 يونيو الجاري وحتى يوم السبت الموافق 1 يوليو 2023 في عيد الأضحى المبارك والتي تشمل (وقفة عرفات، 4 أيام العيد) وفقا للأجندة التي تم وضعها عبر موقع رياسة الجمهورية والذي يعرض كافة الاجازات الرسمية بشكل كامل طوال العام.

وفقا للحسابات الفلكية فإن موعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة سيكون يوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 م و 29 من ذي القعدة 1444 هـ حيث يبدأ الشهر يوم الاثنين الموافق 19 يونيو الجاري وبذلك تكون وقفة عرفات يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو واول أيام العيد الأربعاء 28 يونيو 2023.

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023

تختار وزارة الداخلية المساجد والساحات التي تؤدى فيها صلاة عيد الأضحى ويتم حاليا إنهاء كافة اعمال الصيانة للمساجد الكبري في كافة محافظات الجمهورية تمهيدا لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد حيث تؤدي في المواعيد اللأتية :-

صلاة عيد الأضحى في محافظة القاهرة الساعة 5:47 فجرا.

صلاة عيد الأضحى في محافظة الإسكندرية الساعة 5:51 فجرا.

صلاة عيد الأضحى في محافظة الجيزة الساعة 5:47 فجرا.

صلاة عيد الأضحى في محافظة بور سعيد الساعة 5:42 فجرا.

صلاة عيد الأضحى في محافظة السويس الساعة 5:42 فجرا.

موعد ذبح الأضاحي 2023

موعد إجازة عيد الأضحى 2023 وموعد ذبح الأضاحي من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الاكترونية قبيل أيام فقط من استطلاع هلال شهر ذي الحجة حيث يبدأ الذبح عقب الانتهاء من صلاة العيد حتى عصر اليوم الرابع وفقا للنص القرآني والسنة النبوية الواردة في هذا الشأن.

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