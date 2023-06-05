بإنشاد الهلباوي.. "الثقافة" تختتم أسبوعًا حافلاً بقرى المنيا ضمن "حياة كريمة" (صور)

وسط إقبال وتفاعل كبير من أهالي قرية دهروط مع صوت المنشد والمبتهل علي الهلباوي، اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، مساء الاثنين، فعاليات الأسبوع الثقافي الذي أقامته بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز مغاغة بالمنيا، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

وفي مركز شباب القرية قدم "الهلباوي" وفرقته عددا من الابتهالات والأغنيات التي اشتهر بها ولاقت تفاعلا وإشادات واسعة من أهل القرية والقرى المجاورة ومنها "قم بالخشوع"، "صل يا رب على الزين"، مونولوج "ليلي طال"، "ابعت لي جواب وطمني"، "يا عيون مصر الجميلة"، "مرسال لحبيبتي". وذلك ضمن مشاركة دار الأوبرا المصرية بفعاليات المبادرة.

وتضمنت الفعاليات الختامية عرضا لمواهب القرية بعنوان "الإشاعة" تأليف وإخراج إبراهيم الحسيني، وقدمت أغاني للطفل عامر الزنوني، وخالد مصطفى، ثم إنشاد ديني للطالبة أسماء خطاب، وألقت الشاعرة هدى رضا جمال قصيدة "سلمت جيشا".

كما أقيم معرض نتاج الورش الفنية التي قدمت لأبناء قرى المركز على مدار الأسبوع في مجال الحلي، النسيج الوبري، المكرمية، تشكيل بالورق، الحرق على الجلد والرسوم والفن التشكيلي.

حضر الحفل الختامي د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، وأحمد يسري مدير عام ثقافه الشباب والعمال والمشرف على تنفيذ أنشطة الأسبوع، د. رانيا عليوة مدير عام ثقافة المنيا، وحشد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالوحدة المحلية والمركز.

يشار إلى أن قصور الثقافة أطلقت فعاليات الأسبوع الثقافي السابع عشر بقرى مركز مغاغة منذ الاثنين الماضي 29 مايو، في إطار خطة وزارة الثقافة التي تستهدف الوصول بالخدمات الثقافية والفنية للجمهور بقرى مبادرة «حياة كريمة»، حيث استقبلته قرى بلهاسة وطنبدي وآبا الوقف البلد ودهروط، وشهد عددا من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة التي قدمتها الهيئة لأطفال وشباب وفتيات قرى المركز ولاقت إقبالا وتفاعلا كبيرا.

ونظمت قصور الثقافة الأسبوع الثقافي من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بالتعاون مع الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي "فرع ثقافة المنيا" وشهد عددا من الفعاليات التي قدمتها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، والإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة مسعود شومان، وبمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، الشركة القابضة للمياه، المجلس القومي للمرأة.