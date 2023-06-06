حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6-6-2023 فى محافظات مصر

مع بداية الصباح الباكر يشغل بال المواطنين قبل الخروج من منزلهم معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6-6-2023 في محافظات مصر للعمل على مجابهة الطقس، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، ومن المفترض أن تشهد البلاد حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية، وسوف تستمر حتى يوم الأربعاء.

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6-6-2023 في محافظات مصر

وتقدم “الدستور” في هذا السطور حالة الطقس ودرجات الحرارة في اليوم الثلاثاء 6-6-2023 في محافظات مصر

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل الحرارة صباحا، وحار نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس مائل للحرارة على كافة السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وفي جنوب البلاد.. بينما سيسود طقس معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

بيان هيئة الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 6 يونيه 2023

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء

وعن الظواهر الجوية ستنشط رياح على كافة مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وفي وسط سيناء بفترات متقطعة، وفرص من أجل سقوط أمطار خفيفة ستكون رعدية أحيانا على كافة مناطق اي جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بفترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط سوف تكون خفيفة لمعتدلة وارتفاع الموج يكون من متر إلى 1.5 متر وستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى رياح شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج يكون من حوالي 1.5 متر إلى مترين وستكون الرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر