الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6-6-2023 فى محافظات مصر

حالة الطقس
حالة الطقس

مع بداية الصباح الباكر يشغل بال المواطنين قبل الخروج من منزلهم معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6-6-2023 في محافظات مصر للعمل على مجابهة الطقس، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2023، ومن المفترض أن تشهد البلاد حالة من الاستقرار بالأحوال الجوية، وسوف تستمر حتى يوم الأربعاء.

 

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حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 6-6-2023 في محافظات مصر

وتقدم “الدستور” في هذا السطور حالة الطقس ودرجات الحرارة في اليوم الثلاثاء 6-6-2023 في محافظات مصر  

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 

يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل الحرارة صباحا، وحار نهارا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري، وطقس مائل للحرارة على كافة السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على مناطق جنوب سيناء وفي جنوب البلاد.. بينما سيسود طقس معتدل ليلا على جميع الأنحاء.

بيان هيئة الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 6 يونيه 2023

 

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 

وعن الظواهر الجوية ستنشط رياح على كافة مناطق من محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وفي وسط سيناء بفترات متقطعة، وفرص من أجل سقوط أمطار خفيفة ستكون رعدية أحيانا على كافة مناطق اي جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر بفترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط سوف تكون خفيفة لمعتدلة وارتفاع الموج يكون من متر إلى 1.5 متر وستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى رياح شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر ستكون معتدلة وارتفاع الموج يكون من حوالي 1.5 متر إلى مترين وستكون الرياح السطحية شمالية غربية.

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درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر

  • القاهرة العظمى 33، الصغرى 21.
  • العاصمة الإدارية العظمى 33، الصغرى 21.
  • 6 أكتوبر العظمى 34، الصغرى 22.
  • بنهــــا العظمى 33، الصغرى 21.
  • دمنهور العظمى 32، الصغرى 21.
  • وادي النطرون العظمى 33، الصغرى 21.
  • كفر الشيخ العظمى 32، الصغرى 20.
  • المنصورة العظمى 32، الصغرى 21.
  • الزقازيق العظمى 33، الصغرى 21.
  • شبين الكوم العظمى 33، الصغرى 21.
  • طنطا العظمى 32، الصغرى 20.
  • دمياط العظمى 25، الصغرى 21.
  • بورسعيد العظمى 25، الصغرى 20.
  • الإسماعيلية العظمى 34، الصغرى 20.
  • السويس العظمى 33، الصغرى 22.
  • العريش العظمى 26، الصغرى 21.
  • رفح العظمى 26، الصغرى 20.
  • رأس سدر العظمى 36، الصغرى 22.
  • نخل العظمى 33، الصغرى 18.
  • كاترين العظمى 30، الصغرى 16.
  • الطور العظمى 34، الصغرى 24.
  • طابا العظمى 32، الصغرى 22.
  • شرم الشيخ العظمى 38، الصغرى 27.
  • الإسكندرية العظمى 28، الصغرى 21.
  • العلمين الجديدة العظمى 28، الصغرى 21.
  • مطروح العظمى 24، الصغرى 17.
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