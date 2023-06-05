الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لليوم الثانى.. إقبال على شواطئ الإسكندرية لاعتدال الطقس ورفع الرايات الخضراء

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

تشهد شواطئ الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي حالة من هدوء الأمواج، والسماح بالسباحة حيث رفعت شواطئ القطاعين الشرقي والغربي الرايات الخضراء لاعتدال الطقس.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن أن طقس الإسكندرية معتدل اليوم، لذا تم رفع الرايات الخضراء، موضحة أن معظم الشواطئ شهد إقبالًا منذ الصباح الباكر، حيث حققت شواطئ القطاع الشرقي حتى الآن نسب إشغال تراوحت بين 10% و15%، بينما حققت شواطئ القطاع الغربي والعجمي نسب إشغال لم تزد على 5%، ومن المتوقع زيادة الإقبال ظهرًا.

 وللتعرف على أماكن الشواطئ بالإسكندرية.. نرصد في السطور التالية كل المعلومات عن فئات الشواطئ المختلفة بالمدينة .

- الشواطئ المجانية

يسمح فيها بدخول الرواد مجانًا والحصول على شمسية وكرسي، واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانًا وهى شواطئ المندرة المجاني المنتزه ثان، سيد درويش المجاني (الأنفوشي) الجمرك.


- الشواطئ العامة

تضم 6 شواطئ برسم دخول 5 جنيهات للفرد شامل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد، واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانًا، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات، وللترابيزة 2 جنيه، وهي شواطئ ( ميامي العام- السرايا العام- جليم العام- المكس العام- شهر العسل العام- الهانوفيل العام).

- شواطئ الخدمة لمن يطلبها

تبلغ 29 شاطئا، برسم دخول 10 جنيهات للفرد شامل  الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد، واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانًا، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات، وللترابيزة 2 جنيه، ويسمح للمواطن بدخول الشاطئ بمعداته الشخصية بمقابل رسم دخول 2جنيه.

- الشواطئ المميزة

تبلغ 22 شاطئا برسم دخول 15 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد، واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانًا، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات، وللترابيزة 2 جنيه.

- الشواطئ السياحية

6 شواطئ؛ برسم دخول 25 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد، واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانًا، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات، وللترابيزة 5 جنيهات، عدا شاطئ شط إسكندرية الشرقي بنطاق حي الجمرك سعر التذكرة 20 جنيها والشواطئ هي (طاحونة المندرة- ستانلي- البوريفاج- جزيرة الدهب- محمود سعيد- شط إسكندرية الشرقي).

 

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية هدوء الأمواج الرايات الخضراء نسب اشغال اقبال على الشواطئ

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