محافظ المنيا يتابع أعمال تطوير الطرق بمركزى بنى مزار وديرمواس

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، أعمال رصف وإعادة تأهيل عدد من الطرق الرئيسية والفرعية بأنحاء المحافظة، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الميادين والشوارع وتمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بمراكز المحافظة، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

وفي ذات السياق، تابع عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، استكمال أعمال الرصف بطريق مصر أسوان الزراعي بنطاق مدينة ديرمواس، والذي يتم تنفيذه تحت إشراف هيئة الطرق والكباري، حيث يشمل رصف طريق مصر أسوان الزراعي من ديروط جنوبا حتى أبوقرقاص شمالا مروراً بمدينة ديرمواس، موجهاً بضرورة تكثيف ومضاعفة الجهود والالتزام بالمواصفات الفنية لسرعة الانتهاء من المشروع؛ لخلق سيولة مرورية والتيسير علي المواطنين والحفاظ علي الأرواح والممتلكات.

وتابع عماد حسن، رئيس مركز بني مزار، أعمال رصف شارع ترعة أبوحسيبة وجهود الوحدة المحلية في متابعة أعمال الرصف، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية علي مستوي المركز والقري التابعة له، بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.