أبرزها البروستاتا.. 4 أمراض خطيرة تُهدد حياة الرجال

يعاني الرجال في جميع أنحاء العالم من عدة أمراض مختلفة، وبناءً على الإحصائيات الطبية الأخيرة وجد الأطباء بموقع "hamilton healthcenter" الطبي، بأن بعض الأمراض تشكل تحديًا كبيرًا لصحة الرجال.

واستعرض التقرير أبرز هذه الأمراض:

1- سرطان البروستاتا:

هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، وقد يؤدي إلى الموت إذا لم يتم الكشف عنه مبكرًا.

وتختلف أعراض الإصابة بسرطان البروستاتا من شخص لآخر، ولكن من الأعراض الشائعة، صعوبة التبول، ضعف التبول، الشعور بالحرقة أثناء التبول، والدم في البول.

2- مرض القلب والأوعية الدموية:

يعد هذا المرض من أكثر الأمراض الخطيرة التي تصيب الرجل، ويشمل تضييق الشرايين التاجية وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب المتعلقة بالصمامات، حيث يمكن الوقاية من هذا المرض عن طريق تغيير نمط الحياة، مثل الإقلاع عن التدخين، وممارسة الرياضة اليومية، وتناول نظام غذائي صحي.

3- مرض السكري:

يعتبر هذا المرض من الأمراض الشائعة لدى الرجال، وهو عبارة عن اضطراب في نمط الحياة يؤدي إلى زيادة سكر الدم بشكل دائم، حيث تعاني شريحة كبيرة من الرجال من السكري، وتكون الأعراض شبيهة بأعراض الإصابة بالعدوى، مثل الشعور بالعطش الزائد، والتبول المتكرر، والجفاف في الفم والبشرة.

4- سرطان الرئة:

سرطان الرئة يعد من أخطر أنواع الأورام الخبيثة، ويعود ذلك إلى صعوبة الكشف عنه في مراحله المبكرة، يعاني الرجال بمعدلٍ أكبر من النساء من هذا المرض، ومن الأعراض التي يمكن ملاحظتها عند الإصابة، صعوبة في التنفس، السعال المزمن، والشعور بالضيق في الصدر.

وبالنسبة للوقاية من هذه الأمراض، فإن الحفاظ على نمط حياة صحي يعد الخطوة الأولى والأساسية، كذلك عليك تجنب التدخين، وتناول نظام غذائي صحي يتضمن الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات الصحية، وممارسة الرياضة بانتظام.

كما يجب عليك إجراء فحص دوري للكشف عن أي مشكلة قد تواجهها والتعامل معها في وقت مبكر، والذهاب إلى الطبيب عند ظهور أي أعراض مثيرة للقلق.