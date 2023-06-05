الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اختتام منافسات الدوري الرياضي لقطاع جنوب الصعيد بمراكز "شباب مصر" بسوهاج

جانب من منافسات الدوري
جانب من منافسات الدوري الرياضي

اختتمت منافسات الدوري الرياضي ومعارض أندية الفتاة والمرأة، والذي ينظمه فرع الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، وذلك لمحافظات “أسيوط و سوهاج و قنا و الأقصر و أسوان”، وبمشاركة أكثر من 1000 شاب وفتاة من محافظات الصعيد المختلفة علي أرض ملاعب مركز شباب النصر بحي راشد بسوهاج، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

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حضر فعاليات الختام كل من الدكتور ماجد العزازى رئيس الإتحاد العام لمراكز شباب مصر، وبلال البردويلي رئيس مجلس إدارة فرع الاتحاد بسوهاج والدكتور محمد سليمان أمين صندوق الاتحاد، والدكتور محمد السادات عضو مجلس إدارة الاتحاد العام، ووكيل مديرية الشباب والرياضة بسوهاج ومديري الإدارات بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج، وأعضاء مجلس إدارة فرع الإتحاد العام لمراكز الشباب مصر بسوهاج

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وأكد “العزازي” أن وزارة الشباب والرياضة، تولي اهتماماً كبيراً بهذه الأنشطة للشباب من إستثمار لطاقاتهم وتنمية لقدراتهم، وحب الانتماء للوطن، وذلك على مستوى محافظات الجمهورية، تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة السياسية، لرفع الوعي لدى الشباب في كل محافظات مصر، وتحفيزه على ممارسة الرياضة للحفاظ على الصحة العامة، باعتبار الشباب هم المحور الأساسي في تحقيق التنمية مشدداً على أن هذه الفعاليات ستفرز العديد من المواهب الرياضية من أبناء المحافظات في مختلف الألعاب والرياضيات

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وقدم “العزازي” الشكر لفرع الاتحاد بسوهاج لما حققته من تعاون ومشاركة متميزة للمشاركين من مراكز الشباب بمحافظات قطاع الوجه القبلي والمجهود التي بذلها القائمون على تنظيم الفعاليات، حيث تهدف تلك المسابقات إلى تشجيع الشباب من خلال إقامة العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية وأندية الفتاة والمرأة.

وأشار الشيخ إبراهيم السوهاجي عضو فرع الإتحاد بسوهاج ومنسق الفرع بأنه تضمنت الفعاليات التي استضافها مركز شباب النصر بحي راشد بمدينة سوهاج التصفيات النهائية للمسابقات الرياضية وذلك في خماسى كرة القدم، و كرة اليد، و كرة السلة، و الكرة الطائرة بنات، و تنس الطاولة، بجانب معارض لمنتجات الفتاة والمرأة، والتي نظمها الاتحاد العام لمراكز شباب مصر برئاسة الدكتور ماجد العزازي.

أشرف صبحي وزير الاتحاد العام لمراكز شباب مصر الانتماء للوطن الرياضة الشباب والرياضة بسوهاج الفتاة والمرأة

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