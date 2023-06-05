جامعة أسيوط تطبق تقنية الـ«Var» لمراقبة لجان الامتحانات

أجرى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الإثنين، جولة تفقدية داخل عدد من اللجان؛ لمتابعة سير أعمال امتحانات نهاية العام الجامعي “2022 - 2023” الجارية بمختلف كليات الجامعة.

جاءت الجولة فى إطار حرص إدارة الجامعة على الاطمئنان على حسن سير الامتحانات، وانتظام اللجان، وتهيئة مناخ ملائم من الهدوء يساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.



وحرص الدكتور المنشاوي على متابعة تطبيق تقنية الفيديو (Var)، والذي تشهد أعمال الامتحانات هذا العام تطبيقها لأول مرة فى مراقبة اللجان، وذلك على مستوى كافة اللجان بكليات الجامعة؛ بهدف إحكام المراقبة بشكل كامل على أعمال الامتحانات، والرجوع إلى تسجيل الكاميرات؛ للتأكد من صحة أية واقعة، أو محاولة للخروج على نظام اللجنة.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي، عمداء الكليات لمتابعة سير أعمال الكنترولات على نحو منظم ودقيق يتيح الانتهاء من رصد الدرجات، وإعلان النتائج ، بعد مدة وجيزة من انتهاء الامتحانات .

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى، إلى ضرورة وجود أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان، وفقا لتوجيهات إدارة الجامعة الواضحة في هذا الشأن؛ للرد على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم ، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن الحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.