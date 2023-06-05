جامعة أسيوط تستقبل وفد هيئة ضمان جودة التعليم لتجديد اعتماد كلية الطب

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، وفد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد؛ لتجديد اعتماد كلية الطب.

حضر الاجتماع كل من الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة أسيوط، والدكتور إبراهيم إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بالجامعة، والدكتورة هدى مخلوف مدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، والدكتورة هبة عطية نائب مدير الوحدة.



وضم الوفد كلا من الدكتور ك مايسة عامر أستاذ طب الأطفال بجامعة الإسكندرية، والدكتور محمد صبري أستاذ طب الأطفال بجامعة بنها، والدكتورة أماني إبراهيم البرابري أستاذ الفارماكولوجي بكلية الطب جامعة القاهرة، إيمان الشال أستاذ التشريح بجامعة الأزهر، والدكتورة نجوى نشأت أستاذ طب الأسرة بجامعة المنوفية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص الجامعة على تنفيذ استراتيجية التطوير المستمر، مشيراً إلى جهود الجامعة في توفير جودة تعليمية متميزة، وتوفير الدعم اللازم لخدمة البحث العلمي خاصة في مجال الأبحاث البينية؛ تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأشار "المنشاوي" إلى أن الجامعة خصصت 3 ملايين جنيه لخدمة الأبحاث البينية؛ بوصف أن البحث العلمي أحد روافد ومصادر الجامعة المهمة؛ وذلك إيماناً من إدارة الجامعة بضرورة تطوير أدائها، وقدرتها المؤسسية؛ طبقاً للمعايير الأكاديمية والبحث العلمي.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن كلية الطب بجامعة أسيوط هي كلية تمثل نموذجًا استرشاديًا للكليات الأخرى، وتسعى دائما إلى توفير مقومات التطوير المستمر للتعليم الجامعي الذى يواكب التطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، والارتقاء بخريجي الكلية إلى مستوى التميز، والقدرة التنافسية العالمية، لافتًا إلى أن الوفد سيقوم بزيارة موسعة للكلية ومنشآتها.

وأوضح الدكتور علاء عطية، أن كلية الطب تقدم خدمة تعليمية متميزة وفق ضوابط ومعايير الجودة، وتحرص على تطوير أدائها، وبرامجها الدراسية بما يخدم العملية التعليمية، ويؤهل طلابها ؛ للمنافسة في سوق العمل بكفاءة عالية، كما تحرص الكلية على دعم علمائها وشباب الباحثين النابغين في شتى المجالات الطبية.

وأشار “عطية” إلى أن كلية الطب بجامعة أسيوط هي كلية خدمية في المقام الأول، بها قامات تعليمية وعلاجية، وتقدم خدماتها الطبية؛ لخدمة الوجه القبلي من خلال أكبر مدينة طبية متخصصة، والتي تضم عددًا من المستشفيات المتخصصة، وتستقبل أكثر من مليوني مريض سنويا من بني سويف شمالا وحتى أسوان جنوبا، كما تشمل محافظتي الوادي الجديد والبحر الأحمر.

واستعرض الدكتور إبراهيم إسماعيل، أنشطة المركز المستمرة طوال العام، والتي تتناول مفردات الجودة، وكيفية تحسين العملية التعليمية، ومن ضمنها ورش العمل، والدورات التدريبية التي يقوم بها المركز بصفة مستمرة، وتهدف إلى تطوير وتنمية مخرجات العملية التعليمية.