الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

"سوهاج الجديدة": 500 مليون جنيه تكلفة البنية التحتية بمنطقة 455 فدانا

محمد عبد الله
محمد عبد الله

أعلن المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، عن التفاصيل الكاملة لمخطط تطوير منطقة 455 فدانا الواقعة بالحي الثامن، موضحا أن تكلفة البنية التحتية وأعمال المرافق بلغت نحو 500 مليون جنيه.

وقال المهندس محمد عبد الله، في تصريح لـ"الدستور"، إن منطقة 455 فدانا يشمل مخطط تنفيذها إلى 1035 قطعة أراضي إسكان متميزة وقد تتراوح مساحاتها ما بين من 400 إلى 600 متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإسكان المتميز بالمشاورات (3 – 6 – 7-8 – 9 – 10).

وأوضح أن المخطط يتضمن أيضا قطع أراض استثمارية متنوعة (عمراني متكامل- تعليمي- طبي- تجاري- ترفيهي-. ومراكز طيبة ومدارس وجامعات) بمساحات تبدأ من 500 متر مربع إلى 22 فدانا ويقع المخطط العمراني بالمشاورات (1 – 2 – 4 – 5)، موضحا أن تم الانتهاء من تنفيذ أعمال شبكات المياه – الصرف الصحي- الطرق (فرمة) حيث بلغت أعمال المرافق لقطع الأراضي الاستثمارات الواقعة بالمجاورة 1,2,4,5 بقيمة إجمالية 200 مليون جنيه.

وأشار إلى أن أطوال شبكات الطرق بلغت 35 كيلو متر، وشبكات المياه 35 كيلو متر مكعب وشبكات الصرف 30 كيلو متر، موضحا أن تنفيذ شبكة كهرباء المرحلة الأولى بلغت قيمتها الإجمالية 112 مليون جنيه بأطوال كابلات 125كم، وجاري تنفيذ شبكة كهرباء المرحلة الثانية بقيمة إجمالية 130 مليون جنيه وبلغت أطوال الكابلات 105 كيلوات متر.

وأردف رئيس الجهاز، أنه جاري تنفيذ مشروع الطبقة الرابطة الأسفلتية للمرحلة الأولى للمنطقة حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 37 مليون جنيه حيث إنه تم إنهاء تنفيذ طبقة الأساس (التربة الزلطية) بنسبة إنجاز 85% كما أنه جار تنفيذ الطبقة الرابطة الأسفلتية بنسبة إنجاز 50%.

وشدد رئيس الجهاز بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للبرنامج الزمني المقرر للتنفيذ، تمهيدا لبدء الأعمال في أعمال الزراعة وتنسيق الموقع العام ومسار للدراجات المزمع تنفيذه بالمنطقة.

أراضي الإسكان المتميز أراضي إستثمار 500 مليون جنيه جهاز مدينة سوهاج الجديدة التفاصيل الكاملة

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