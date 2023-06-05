مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل الهجوم الأوكرانى العنيف قرب مدينة باخموت

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إنَّ الهجوم الأوكراني الذي تصدت له القوات الروسية جرى على عدة محاور فقدت خلالها أوكرانيا أكثر من 250 جنديًا و16 دبابة و3 مركبات قتال.

وأحبطت القوات الروسية هجومًا واسع النطاق شنته كييف على 5 قطاعات من الجنوب اتجاه دونيتسك، ما أدى لفشل القوات الأوكرانية في تنفيذ مهامها الموكلة إليها.

وأضاف "مشيك" خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، تحدث عن تصدي القوات الروسية للهجمات الأوكرانية وخسارة جزء من بلدة "بيروخوفتا" التابعة لضواحي باخموت وهي بلدة مساحتها صغيرة ويقيم فيها مواطنون.

وذكر أن الهجوم الأوكراني على باخموت واستعادة هذه المدينة بحسب -خبراء- مرتبط بحجم قدرة القوات الروسية في الدفاع عنها، لافتا إلى أن الخبراء أكدوا أن وجود القوات الروسية يفشل أية محاولة أوكرانية لاستعادة "باخموت".

وعن مدينة زاباروجيا، قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن سلطات مدينة زاباروجيا أعلنت عن صد القوات الروسية لهجوم أوكراني كان يرغب في الوصول إلى ساحل "بحر آزوف" من أجل قطع الممر البري.