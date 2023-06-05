الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف تفاصيل الهجوم الأوكرانى العنيف قرب مدينة باخموت

تفاصيل الهجوم الأوكراني
تفاصيل الهجوم الأوكراني العنيف قرب مدينة باخموت

قال حسين مشيك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من موسكو، إنَّ الهجوم الأوكراني الذي تصدت له القوات الروسية جرى على عدة محاور فقدت خلالها أوكرانيا أكثر من 250 جنديًا و16 دبابة و3 مركبات قتال.

وأحبطت القوات الروسية هجومًا واسع النطاق شنته كييف على 5 قطاعات من الجنوب اتجاه دونيتسك، ما أدى لفشل القوات الأوكرانية في تنفيذ مهامها الموكلة إليها.

وأضاف "مشيك" خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، أن قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، تحدث عن تصدي القوات الروسية للهجمات الأوكرانية وخسارة جزء من بلدة "بيروخوفتا" التابعة لضواحي باخموت وهي بلدة مساحتها صغيرة ويقيم فيها مواطنون.

وذكر أن الهجوم الأوكراني على باخموت واستعادة هذه المدينة بحسب -خبراء- مرتبط بحجم قدرة القوات الروسية في الدفاع عنها، لافتا إلى أن الخبراء أكدوا أن وجود القوات الروسية يفشل أية محاولة أوكرانية لاستعادة "باخموت".

وعن مدينة زاباروجيا، قال مراسل القاهرة الإخبارية، إن سلطات مدينة زاباروجيا أعلنت عن صد القوات الروسية لهجوم أوكراني كان يرغب في الوصول إلى ساحل "بحر آزوف" من أجل قطع الممر البري.

الأكثر قراءة

هل يجوز الاشتراك فى الأضحية؟.. الإفتاء تجيب

موعد عيد الأضحي المبارك 2023 وعدد أيام الإجازة الرسمية

الإحصاء: 7.02% ارتفاعًا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر

أسعار كرتونة بيض المائدة اليوم الأثنين 5 يونيو 2023

محافظة الجيزة: إزالة 37 حالة تعدي علي أملاك الدولة بالعياط والبدرشين والحوامدية

محافظ الدقهلية: إحالة 61 مخالفة تموينية للنيابة العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

الإنصات لصوت العقل

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس