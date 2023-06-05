الطاقة الذرية: مخزون إيران من اليورانيوم المُخصّب ارتفع خلال 3 أشهر

كشف رافائيل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن مخزون إيران من اليورانيوم المُخصّب ارتفع بأكثر من الربع خلال 3 أشهر، موضحاً أنه تم تركيب كاميرات مراقبة في مواقع إيران النووية.

وقال "جروسي"، خلال مؤتمر صحفي، نقلته “القاهرة الإخبارية”، الوكالة الدولية لا تزال تطمح في تحقيق الكثير بهذا الملف، لافتاً إلى أن الوكالة حصلت بشكل فعلي على ردود إيرانية، بشأن المواقع النووية السرية للبلاد، مؤكدًا أنه يجري في الوقت الراهن التحقق من المعلومات الواردة بشأنها.

وحول الملف الأوكراني، أكد "جروسي" أن الأنشطة العسكرية في محيط المنشآت النووية الأوكرانية تشهد ازديادًا واضحًا خلال المرحلة الراهنة، مشيرًا إلى أن الاتفاق الخاص بحماية محطة زابوريجيا يمثل خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح.