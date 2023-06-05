الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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السيدة انتصار السيسى: الاحتفال بيوم البيئة يعكس تضامن العالم للحفاظ على موارد الطبيعة

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن "العالم يحتفل بيوم البيئة العالمي، الذي يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة التي تدهورت نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية والنظم الحيوية".

وأضافت السيدة انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"الأمر الذي يحتم علينا جميعًا الشعور بالمسئولية المشتركة تجاه ثرواتنا الطبيعية والحفاظ عليها من أجل مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة".

الاحتفال بيوم البيئة العالمي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحياة الطبيعية البيئة العالمي انتصار السيسي

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