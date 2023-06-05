الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الإحصاء: 7.02% ارتفاعًا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصاء اليوم، الإثنين، البيـانات الأولية الرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر مارس 2023.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4)، وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (دون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 113.960 خلال شهر مـــارس 2023 (أولـي) مقابل 106.49 خلال شهر فبراير 2023 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 7.02٪.

وحول الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً، بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصـناعـــة المنتجات الغذائية 171.70 خلال شهر مارس 2023 مقارنة بشهر فبراير 2023 حيث بلغ 157.67 بنسبة ارتفاع قدرها 8.90٪ وذلك لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق مع دخول موسم رمضان.

صناعة المشروبات

بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 354.76 خلال شهر مارس 2023 مقارنة بشهر فبراير 2023 حيـث بـلغ 281.53 بنسبة ارتفاع قـدرهـا 26.01٪ وذلك لزيادة الإنتاج لتغطية احتياجات السوق مع دخول موسم رمضان.

أما عن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا، بلغ الرقم القياسي لصناعة معدات النقل 132.23 خلال شهر مارس 2023 مقارنة بشهر فبراير 2023 حيث بلغ 139.18 بنسبـة انخـفـاض قدرها 4.99٪ وذلك بســبب عدم توافر أوامر التوريد.

صناعة الأثاث

بلغ الرقم القياسي لصـناعة الأثاث 132.27 خلال شهر مارس 2023 مقارنة بشهر فبراير2023 حيث بلغ 141.20 بنسبة انخفاض قدرها 6.32٪ وذلك وفقًا لاحتياجات السوق.

الصناعات التحويلية النشاط الصناعي الرقم القياسي صـناعـــة المنتجات الغذائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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