خبير علاقات دولية: إطلاق موقع إلكتروني للحوار الوطني ساهم في مشاركة الشباب

قال أحمد عبد المجيد، الباحث في الاتصال السياسي والتطوير المؤسسي وخبير العلاقات الدولية، إن شباب مصر منجم أفكار وفكرة الريادة متوفرة لديهم، لافتا إلى أن إطلاق موقع إلكتروني للحوار الوطني ساهم في إعطاء فرصة للشباب للمشاركة وطرح أفكارهم.

وأضاف "عبدالمجيد" خلال حوار له على فضائية "TeN"، أن مؤتمرات الشباب التي أطلقتها الدولة رسخت فكرة مساهمة الشباب في العمل العام، ولأن مصر تعمل بشكل كبير على مفهوم التنمية المستدامة، وأنها تشمل الاستثمار في عقول وموهبة الشباب الذي سيتسلم قيادة الدولة في يوم من الأيام، مشيرا إلى أن الإهمال في الشباب هو بمثابة إهمال في مستقبل مصر.

وتابع الباحث في الاتصال السياسي، أنه يتمنى يكون هناك مشروع قومي لبناء الإنسان في مصر، متوقعا أن يناقش الحوار الوطني هذه الفكرة، حيث يعتبر الحوار الوطني تمثيل للاستراتيجية الوطنية.