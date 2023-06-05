الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ الاقتصاد الزراعي: الإفراج عن 156 ألف طن أعلاف سيساهم في توازن الأسعار بالسوق

أعلاف
أعلاف

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن الإفراج عن 156 ألف طن أعلاف يعد قراراً هاماً يأتي في إطار الحلول العاجلة للأزمات والاختناقات التي نشأت عن مشكلة العملة الصعبة.

وأضاف الدكتور أشرف كمال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة تقوم بجهد كبير في هذا السياق، موضحا أن تلك الأعلاف ضرورية للإنتاج الحيواني وللإنتاج الداجني بشكل كبير، وبالتالي يؤثر على الاقتصاد القومي ويعمل على الحفاظ على توازن في أسعار الدواجن والمنتجات الحيوانية بالأسواق المحلية.

أستاذ الاقتصاد: الدولة تكشف أسعار محاصيل الأعلاف 

وأوضح أستاذ الاقتصاد أن الدولة وضعت حلولا على المدي الطويل نصب أعينها، من خلال سياسات أسعار الضمان للمحاصيل الأعلاف وفول الصويا والذرة الشامية البيضاء والصفراء وتم إعلان أسعار موسم الضمان قبيل موسم الزراعة بفترة كافية وأسعار مجزية، ب9500 جنيه للذرة الصفراء، و9 ألاف جنيه لطن الذرة الشامية البيضاء، و15 ألف جنيه لطن عباد الشمس، و19 ألف جنيه و500 لفول الصويا.

 

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