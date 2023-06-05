الإثنين 05 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

النيابة الإدارية تعلن موعد الكشف الطبي لمعاوني دفعتي 2017 و2018

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية

أعلنت النيابة الإدارية عن ميعاد الكشف الطبي لمعاوني النيابة دفعتي 2017 و2018 .

وقالت النيابة الإدارية إنه تقرر إجراء الكشف الطبي يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 في الساعه 8 صباحا لدفعة 2017 في تمام الساعة 12 ظهرا لدفعة 2018 وذلك بمقر النيابة الإدارية بـ 6 اكتوبر ميدان النجدة .

وأشارت النيابة الإدارية إلى أنه علي معاوني النيابة الجدد مراعاة الآتي:

الحضور شخصي في الموعد المحدد لكل دفعة دون حضور أي مرافق

إحضار أصل بطاقة الرقم القومي

إحضار نموذج 111 تأمين صحي من التأمين الصحي أو مكاتب البريد 

إحضار 5 صور فوتوغرفية حديثة

بطاقة دفع الإليكتروني يوجد بها مبلغ اكثر من 2000 جنيه لسداد مصروفات الكشف الطبي

لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي بخلاف المواعيد المشار إليها ولن يتم استلام العمل إلا بعد إجراء الكشف الطبي المشار إليه

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

النيابة الإدارية ميعاد الكشف الطبي دفعة 2018 لدفعة 2017

الأكثر قراءة

محافظ أسيوط يوجه بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وإيجاد حلول عاجلة لها

القبض على سيدتين تخصصا فى ارتكاب جرائم سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب النشل

وفاة الملحن الشاب محمد النادى

رئيس قطاع التواصل الثقافي: إطلاق "مكنز للفلكلور المصري" على موقع مكتبة الإسكندرية

مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية تنظم قوافل خدمات علاجية

القبض على شخصين تخصصا فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. لماذا ننتظر الأزمات؟

حسين دعسة

سبعة محاور فى بيان مشترك للجبالى والصفدى.. بعد اجتماعات برلمانية فى عمان

ماجد حبته

موريتانيا.. ولد الغزوانى ومصر

محمود خليل

لعبة «الاغتيال المعنوى»

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكايات الطفولة وليالى الغوازى فى سنباط

وائل لطفي

البريكس وأشياء أخرى

ماجد حبته

صداقتنا مع البريكس

وائل لطفي

التسويق السياسى ونظرية «القطط الفاطسة»!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟

الجغرافيا والتأمين.. ما طبيعة المنطقة التي وقع بها حادث الحدود المصرية الإسرائيلية؟

مفتى الديار الفلسطينية: الاحتلال يسعى لتغيير الطابع الديمغرافى والجغرافى للقدس