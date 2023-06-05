النيابة الإدارية تعلن موعد الكشف الطبي لمعاوني دفعتي 2017 و2018

أعلنت النيابة الإدارية عن ميعاد الكشف الطبي لمعاوني النيابة دفعتي 2017 و2018 .

وقالت النيابة الإدارية إنه تقرر إجراء الكشف الطبي يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 في الساعه 8 صباحا لدفعة 2017 في تمام الساعة 12 ظهرا لدفعة 2018 وذلك بمقر النيابة الإدارية بـ 6 اكتوبر ميدان النجدة .

وأشارت النيابة الإدارية إلى أنه علي معاوني النيابة الجدد مراعاة الآتي:

الحضور شخصي في الموعد المحدد لكل دفعة دون حضور أي مرافق

إحضار أصل بطاقة الرقم القومي

إحضار نموذج 111 تأمين صحي من التأمين الصحي أو مكاتب البريد

إحضار 5 صور فوتوغرفية حديثة

بطاقة دفع الإليكتروني يوجد بها مبلغ اكثر من 2000 جنيه لسداد مصروفات الكشف الطبي

لا يوجد مواعيد أخرى لإجراء الكشف الطبي بخلاف المواعيد المشار إليها ولن يتم استلام العمل إلا بعد إجراء الكشف الطبي المشار إليه

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.