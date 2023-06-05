الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء عقد المقابلات الشخصية للمتخلفين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

المستشار عدلي جاد
المستشار عدلي جاد

بدأ المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عدلي جاد، اليوم الاثنين، عقد المقابلات الشخصية للمتخلفين عن موعد المقابلات لخريجي جامعات ( الزقازيق، بني سويف، سوهاج، المنيا، الفيوم، جنوب الوادي، أسيوط، أزهر أسيوط، أزهر تفهنا، أزهر القاهرة، أزهر دمنهور، أزهر إسكندرية، أزهر المنصورة، أزهر طنطا، الجامعة البريطانية، الجامعة الألمانية، الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا، فاروس ) دفعة 2022.

وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر  - ميدان النجدة-  وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم، عليه ادخال الرقم القومي الخاص به  من خلال الموقع الإلكتروني  www.ap.gov.eg 

كما أكدت علي الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم، وضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي،  وأنه يتم حضور الاختبار بدون الهاتف المحمول.

لنيابة الإدارية النيابة الإدارية المقابلات الشخصية

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