الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"مصر للطيران" تسير جسرا جويا مباشرا لنقل 7400 حاج من مالي إلى السعودية

حجاج مالي
حجاج مالي

قال الطيار محمد موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إنه تأكيدا على الدور الريادي الذي تقوم به الشركة الوطنية في خدمة عملائها وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بدأت الشركة في تشغيل جسر جوي من مطار باماكو عاصمة دولة مالي مباشرة إلى مطار المدينة المنورة لنقل 7400 حاج من حجاج دولة مالي على متن 24 رحلة خاصة بأحدث طرازات الشركة البوينج B787-9Dreamliner والمعروفة بإسم طائرة الأحلام المزودة بكافة وسائل الراحة والرفاهية. 

وتستمر هذه الرحلات في مرحلة الذهاب حتى ١٨ يونيو الحالي على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة إلى مطار باماكو اعتبارا من ٣ يوليو القادم، وذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران بالتوسع بخدمات الناقل الوطني شركة مصرللطيران في السوق الإفريقي.

وأضاف موسى أن هذا العام يعد أكبر تشغيل لنقل حجاج باماكو مما يعكس ثقة حكومة دولة مالي التي اختارت مصرللطيران ناقل رسمي لها أمام جميع سلطات الطيران المدني.. كما أنه لأول مرة يتم تشغيل هذه الرحلات مباشرة من دولة مالي إلى المملكة العربية السعودية مما يوفر الوقت والجهد على ضيوف الرحمن حيث تستغرق الرحلة نحو ٧ ساعات بعد تقليل فترة الترانزيت والانتظار مما جعل لمصر للطيران الأفضلية بين العديد من شركات الطيران الأفريقية التي تقدمت بطلب لنقل حجاج باماكو.

مصرللطيران المملكة العربية السعودية جسر جوي مباشر حاج من دولة مالي ا حجاج

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