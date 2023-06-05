الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا صموئيل يسيم كاهنًا جديد لإيبارشية طموه

الأنبا صموئيل خلال
الأنبا صموئيل خلال القداس

ترأس الأنبا صموئيل أسقف طموه و توابعها، صباح اليوم الإثنين 5 يونيو بصلاه القداس الالهي بكاتدرائية ابي سيفين و الأنبا كاراس مقر المطرانية.

وخلال صلاة القداس الإلهي قام الأنبا صموئيل بسيامة الشماس هاني عوض كاهن علي كنيسه  السيده العذراء مريم و مارجرجس بقرية جرزا العياط باسم القس ابرام
 

وشارك بحضور القداس الإلهي مجمع كهنة الإيبارشية ولفيف من الاباء الكهنة الضيوف  وبحسب الإيبارشية كان يوما مفرحًا للجميع.

من جهة أخرى.. أصدر الأنبا صموئيل أسقف إيبارشية طموه وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، اليوم الإثنين 5 مايو بيانًا يدعو فيه لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عقب تعرضه لأزمة صحية طارئة أمس الأحد 4 يونيو.

وقال الأنبا صموئيل في بيانه اليوم، الأنبا صموئيل أسقف طما وتوابعها ومجمع الكهنة وجميع الشمامسة والخدام والمكرسين والمكرسات وشعب الإيبارشية يتضرعون إلى الله من أجل الشفاء العاجل لأبينا قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأضاف الأسقف في بيانه: نطلب لقداسة البابا كامل الصحة بشفاعة وصلوات السيدة العذراء مريم، طالبين من الله أن يحفظ لنا حياته سنين عديدة وأزمنة سالمة مديدة.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ترأس قداس عيد حلول الروح القدس صباح أمس الأحد في كنج مريوط.

وخلال صلاة القداس تعرض قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لوعكة صحية طارئة، وأجريت لقداسته فحوصات طبية دقيقة، كشفت عن إصابة قداسته بالتهاب بسيط في العصب السابع، ونصحه الأطباء بأخذ فترة راحة مع بعض الأدوية وجلسات العلاج الطبيعي.

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