الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ثورة 30 يونيو.. مصر ثالث منتِج للغاز الطبيعي في إفريقيا

ثورة 30
ثورة 30

رصد برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى، إنجازات مصر في قطاع البترول عقب 10 سنوات على ثورة 30 يونيو، حيث حققت مصر الاكتفاء الذاتي وأصبحت أكبر ثالث منتِج للغاز الطبيعي في أفريقيا

وأوضحت الإعلامية منة الشرقاوي أن قطاع البترول، بلغ عدد الاتفاقيات البترولية منذ عام 2010 ، وحتى أكتوبر 2013 صفر، ولكن بعد عام 2014 تم توقيع 130 اتفاقية بترولية مع أكبر شركات في العالم للبحث والتنقيب عن البترول والغاز وكان نتاج هذه الاتفاقيات تحقيق احتياطي كبير من البترول وظهور اكتشافات جديدة.

وأضاف: “استطعنا بالفعل أن نحقق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي الذي قفز بشكل كبير جدا بعد تنمية عدد من الحقول وكان الأهم فيها هو حقل ظهر، ومن هنا استطعنا أن نتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي المسال وتحديدا بنهاية سبتمبر 2018”.

وأكدت أنه مع زيادة الإنتاج أصبح لدينا فرصة كبيرة لتعظيم الصادرات من الغاز، وعقدنا اتفاقيات مع عدد كبير من الدول بما فيها الاتحاد سواء من الغاز الطبيعي أو المواد البترولية الأخرى سواء البنزين أو السولار وهو ما ساعد على تأمين كل احتياجاتنا من المواد البترولية في وقت كان العالم كله يعاني فيه من أزمة الطاقة.

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