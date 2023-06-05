الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تستعد لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان سعى الجامعة إلى تعزيز روح التنافس الإيجابي وتبادل المعرفة والخبرات بين الطلاب، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء الجامعي والروح الاجتماعية بين الطلاب.

وقال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان - خلال اجتماع اللجان المنظمة لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر  للوقوف على استعدادات الجامعة لاستضافته - إن الأنشطة المختلفة التى تقدم للطلاب تساهم في تطوير وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات القيادية للطلاب، مشيرا إلى حرص جامعة حلوان على توفير بيئة مناسبة لتطوير شخصيات ومهارات الطلاب وتوجيه اهتماماتهم واحتياجاتهم الشخصية والأكاديمية.

وأوضح "رئيس جامعة حلوان" أن جامعة حلوان هي أساس الأنشطة الطلابية لتوافر الكليات المتخصصة في تخريج الكوادر القادرة على إدارة الأنشطة الطلابية مثل كليات التربية الرياضية وكليات الفنون.

من جانبه، أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب استعداد الجامعة لتقديم كافة الدعم والمساعدة اللازمة لنجاح أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية ستكون فرصة ممتازة لتعزيز التواصل والتعاون بين الطلاب.

بدوره، قدم الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية ورئيس اللجنة التنفيذية عرضا توضيحيا لتقدير موقف الاستعداد لاستضافة شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية  و الثالث عشر بجامعة حلوان والمهام التي تم الانتهاء منها، كما قدم رؤساء اللجان المختلفة رؤيتهم حول عمل اللجنة.

ومن المقرر أن تستضيف جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر والذي يهدف لتوفير بيئة مشجعة ومليئة بالأنشطة الطلابية المثرية خلال شهر سبتمبر المقبل.

أديم احتياجات اجتماعية استضافته اجتماعى اعي احتياجاتهم

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