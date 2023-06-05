الإثنين 05 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس جهاز "القاهرة الجديدة" يلتقي حاجزي سكن مصر بأرض المعارض

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

التقى المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عددا من حاجزي مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض " 1.2 " بمنطقة الأندلس بالتجمع الثالث للاستماع  إلى مقترحاتهم ومطالبهم، ومنها الاهتمام باستكمال تنسيق الموقع وتوفير أماكن انتظار تكفي عدد سيارات السكان، حيث أكد المهندس عبدالرءوف الغيطى، أن جهاز المدينة لا يدخر جهداَ لتسليم جميع الأعمال بجودة عالية وعلى أكمل وجه.

وفي سياق متصل، كرَّم المهندس عبد الرءوف الغيطى، كلاً من المهندسة راندة محمود والسيد/ محمد خليل والسيد طلبه سند ابو محمد، كموظفين مثاليين عن شهر مايو.

وأكد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن الإدارة الحديثة تنطلق دائماَ من اهتمامها بالعنصر البشرى، وأن ما حققه الجهاز من إنجازات لم يكن إلا بفضل مثابرة العاملين وتحملهم المسئولية على أكمل وجه فى خدمة السكان والمدينة.

وأضاف "الغيطى"، أن التكريم للموظف المثالى سيكون شهريا ليكون حافزاً للموظفين  بالجهاز على بذل المزيد من الجهد والعطاء لإرضاء أهالى المدينة، والارتقاء بمستوى الخدمات بها.

جانب من الاحتفال

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IMG-20230605-WA0014
IMG-20230605-WA0013
IMG-20230605-WA0013
27 COP WUF12 الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية التنمية العمرانية التنمية المستدامة الحكومات الحكومات الإفريقية الدكتور عاصم الجزار

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