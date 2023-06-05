الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية جديدة تضرب البلاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن حالة الطقس متوقع أن تشهد موجة جديدة من نشاط الرياح المصحوب بعاصفة ترابية مع نهاية الأسبوع الجاري، وتحديدًا اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل.

عاصفة ترابية جديدة تضرب البلاد

وقالت هيئة الأرصاد إن الطقس يشهد اعتبارًا من الأربعاء المقبل نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة. وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع الجاري، تصاحبها عودة لنشاط الرياح المصاحب للعواصف الترابية أيضًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن هناك استقرارًا في حالة الطقس من حيث درجات الحرارة على كل أنحاء البلاد، خلال الـ48 ساعة المقبلة، إذ يكون الطقس معتدلًا على كل أنحاء البلاد، حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على كل الأنحاء.

ومتوقع أيضًا أن يشهد الطقس فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا بنسبة 20% على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة ومناطق العاصفة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 33 و36 درجة.

السواحل الشمالية تتراوح ما بين 28 و30 درجة.

جنوب سيناء تتراوح ما بين 38 و40 درجة.

شمال الصعيد تتراوح ما بين 37 و41 درجة.

جنوب الصعيد تتراوح ما بين 39 و45 درجة.

وأكدت هيئة الأرصاد أن ما تشهده البلاد من نشاط للرياح وعواصف ترابية خلال هذا الوقت من العام هي سمات طبيعية بالنسبة لفصل الربيع، حيث يعرف عنه أنه فصل المنخفضات الصحراوية، حيث السمة الرئيسية فى فصل الربيع هو تكون المنخفضات الجوية السطحية (الخماسينية) غرب البلد، ويكون مركزها الصحراء الغربية فيصاحبها انخفاض فى مستوى الضغط الجوى وبالتالي ارتفاع فى درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تتجه للداخل وتعمل على انخفاض وتدهور فى مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت هيئة الأرصاد إن الطقس يسجل أعلى درجة حرارة فى فصل الربيع وأيضًا يحدث نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة على فترات متقطعة التى قد يصل لحد العاصفة، كما أن الرمال والأتربة المثارة ممكن تحدث أيضًا نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لهذا الوقت من العام يبدأ أيضًا الحزام المدارى فى الارتفاع، يصاحب ذلك منخفض متعمق فى طبقات الجو العليا، يساعد ذلك فى سحب أو نقل كتلة مدارية رطبة تساعد على تكون السحب الرعدية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق التى تتوفر بها العوامل الملائمة، لافتة إلى أن ما يحدث من عواصف ترابية وسقوط أمطار رعدية خلال هذا الوقت من العام طبيعى ومعتاد عليه.