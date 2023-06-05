أسعار أعلاف الدواجن اليوم الإثنين 5 يونيو 2023

مازال البحث مستمرًا عن أسعار أعلاف الدواجن خاصة مع التراجع المستمرالذي شهدتها على مدار الأسابيع الماضية، وقد شهدت أسعار الذرة الصفراء اليوم تراجع بمقدار 300 جنيها في الطن.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الاثنين

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين 5 يونيو2023 والتي جاءت كالتالي:

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأثنين 5 يونيو

تراجعت أسعار الذرة الصفراء البرازيلي بمقدار 300 جنيها في الطن اليوم الأثنين 5 يونيو، حيث سجلت 13000 جنيها للطن صب أرضه

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني بمقدار 300 جنيها في الطن اليوم الأثنين 5 يونيو، حيث سجلت 13000 جنيها للطن صب أرضه

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أوكراني بمقدار 100 جنيها في الطن اليوم الأثنين 5 يونيو، حيث سجلت 11000 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء صربي بمقدار 100 جنيها في الطن اليوم الأثنين 5 يونيو، حيث سجلت 11000 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء أمريكي بمقدار 100 جنيها في الطن اليوم الأثنين 5 يونيو، حيث سجلت 11000 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء بلغاري بمقدار 100 جنيها في الطن اليوم الأثنين 5 يونيو، حيث سجلت 11000 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار الذرة الصفراء روماني بمقدار 100 جنيها في الطن اليوم الأثنين 5 يونيو، حيث سجلت 11000 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار فول الصويا اليوم الأثنين 5 يونيو

بلغت أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الأثنين 5 يونيو سعر 36000 جنيها للطن صب ارضه.

صويا 44 % اليوم الأثنين 5 يونيو سعر 34000 جنيها للطن صب ارضه.

صويا 46% (مستورده) اليوم الأثنين 5 يونيو سعر 36000 جنيها للطن صب ارضه.

ردة ( نخالة ) اليوم الأثنين 5 يونيو سعر 11700 جنيها للطن صب ارضه.

زيت صويا منزوعا ليوم الأثنين 5 يونيو سعر 47000 جنيها للطن صب ارضه.

زيت صويا مكرر اليوم الأثنين 5 يونيو سعر48500 جنيها للطن صب ارضه.

بذرة فول الصويا اليوم الأثنين 5 يونيو سعر33000 جنيها للطن صب ارضه.

كسب عباد 36% اليوم الأثنين 5 يونيو سعر 18000 جنيها للطن صب ارضه.

دي دي جي إس 27% اليوم الأثنين 5 يونيو سعر 24000 جنيها للطن صب ارضه.

جيلوتين مستورد 60%اليوم الأثنين 5 يونيو سعر 49000 جنيها للطن صب ارضه.

قشر فول الصويا اليوم الأثنين 5 يونيو سعر 10500 جنيها للطن صب ارضه.