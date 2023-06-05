الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة: الإفراج عن 156 ألف طن أعلاف بـ78 مليون دولار

وزير الزراعة
وزير الزراعة

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي.

وأضاف أنه خلال الفترة من 26/5/2023 حتى 1/6/2023 تم الإفراج عن 156 ألف طن من الذرة وفول الصويا بقيمة 78 مليون دولار.

وقال القصير إن الإفراج شمل 104 ألف طن من الذرة بقيمة حوالي 37 مليون دولار، وحوالي 52 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 39 مليون دولار، وأيضًا إضافات للأعلاف بقيمة حوالي 1.5 مليون دولار. 

وبذلك يصل إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 1 يونيو 2023 إلى 5.4 مليون طن، منهم 4 مليون طن ذرة، و1.4 مليون طن فول صويا، وإضافات للأعلاف، وذلك بإجمالي مبلغ 2.6 مليار دولار. 

وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، وهما المكونان الأساسيان لأعلاف الدواجن وكذلك حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الأعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

وزير الزراعة الإفراج لوكاس بودولوسكى الف أعلاف الذرة مليون

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