أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأحد 4 يونيو في بورصة السلع

يبحث الكثير عن أسعار الأعلاف خاصة مع التراجع المستمر بشكل يومي، وقد شهدت أسعار الذرة الصفراء تراجع وصل إيل 40% خلال الأسابيع الماضية حيثت تراجت الأسعار من 19500 جنيها للطن إلي أن وصلت إلي اليوم لـ 11100 جنيها للطن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن خلال بداية التعاملات في بورصة الكناني للسلع والتي جاءت كالتالي.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد 4 يونيو

تراجعت أسعار ذرة صفراء روماني اليوم الأحد 4 يونيو بمقدار 200 جنيها للطن لتسجل 11100 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار ذرة صفراء بلغاري اليوم الأحد 4 يونيو بمقدار 200 جنيها للطن لتسجل 11100 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار ذرة صفراء صربي اليوم الأحد 4 يونيو بمقدار 200 جنيها للطن لتسجل 11100 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار ذرة صفراء أمريكي اليوم الأحد 4 يونيو بمقدار 200 جنيها للطن لتسجل 11100 جنيها للطن صب أرضه.

تراجعت أسعار ذرة صفراء أوكراني اليوم الأحد 4 يونيو بمقدار 200 جنيها للطن لتسجل 11100 جنيها للطن صب أرضه.

أستقرات أسعار الذرة الصفراء البرازيلي اليوم الأحد 4 يونيولتسجل 13300 جنيها للطن صب أرضه.

أستقرات أسعار الذرة الصفراء أرجنتيني اليوم الأحد 4 يونيولتسجل 13300 جنيها للطن صب أرضه.

أسعار فول الصويا اليوم الأحد 4 يونيو

بلغ متوسط أسعارصويا 44 % اليوم الأحد 4 يونيو في بورصة الكناني 34000 جنيها للطن صب أرضه.

بلغ متوسط أسعار صويا 46 % (محلي) اليوم الأحد 4 يونيو في بورصة الكناني 36500 جنيها للطن صب ارضه.

بلغ متوسط أسعار صويا 46% (مستورده) اليوم الأحد 4 يونيو في بورصة الكناني 36500 جنيها للطن صب ارضه.

بلغ متوسط أسعار ردة ( نخالة ) اليوم الأحد 4 يونيو في بورصة الكناني 11400 جنيها للطن صب ارضه.

بلغ متوسط أسعار زيت صويا منزوع اليوم الأحد 4 يونيو في بورصة الكناني 47000 جنيها للطن صب ارضه.

بلغ متوسط أسعار زيت صويا مكرر اليوم الأحد 4 يونيو في بورصة الكناني 48500 جنيها للطن صب ارضه.

بلغ متوسط أسعاربذرة فول الصويا اليوم الأحد 4 يونيو في بورصة الكناني 33000 جنيها للطن صب ارضه.

بلغ متوسط أسعار كسب عباد 36% اليوم الأحد 4 يونيو في بورصة الكناني 18000جنيها للطن صب ارضه.

بلغ متوسط أسعار دي دي جي إس 27% اليوم الأحد 4 يونيو في بورصة الكناني 24000 جنيها للطن صب ارضه.

بلغ متوسط أسعارجيلوتين مستورد 60% اليوم الأحد 4 يونيو في بورصة الكناني 49000 جنيها للطن صب ارضه.

بلغ متوسط أسعارقشر فول الصويا اليوم الأحد 4 يونيو في بورصة الكناني 10500 جنيها للطن صب ارضه.