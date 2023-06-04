بـ73 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

شهدت أسعار الدواجن اليوم استقرارا في الأسواق، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة 66 جنيه بدلا من 63 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 73 جنيها، فيما سجلت أسعار الدواجن الأمهات لتسجل 58 جنيها لتصل للمستهلك بسعر 65 جنيها.

وسجلت أسعار الدواجن الساسو “الفراخ الحمراء” 76 جنيه بدلا من 73 جنيه، لتصل للمستهلك بسعر 83 جنيه، وسجلت أسعار البانيه اليوم 165 جنيه، ويختلف السعر بحسب المنطقة السكنية، وسجلت أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 75 و81 جنيه للكيلو، بحسب المنطقة السكنية، وسجلت أسعار الكبد والقوانص سعر يتراوح بين 65 و70 جنيه للكيلو، فيما سجلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 45 و60 جنيه.

وسجل سعر الكتكوت الأبيض 12 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت الساسو 11 جنيه، فيما سجل سعر الكتكوت البلدي 7 جنيه، فيما سجل سعر الكتكوت الهجين ليسجل 7 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الفيومي 8 جنيه.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 78 جنيها، بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر إلى 85 جنيها، وسجل سعر طبق البيض البلدي 105 جنيهات.

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تعافي صناعة الدواجن خلال الفترة المقبلة من التداعيات التي تعرضت فيها الصناعة خلال الفترة الأخيرة بعد اعتماد الإنتاج الداجني على 55% من صغار المربين.

وأوضح تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثله في معهد بحوث الإنتاج الحيواني أن الكبوة التي مرت بها صناعة وإنتاج الدواجن، سيتم التعافي من تبعاتها في أقرب فرصة، في ظل الطفرة الملموسة التي حققها المربي الصغير ، وكلفت لنا تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال السنوات الماضية.

ولفت التقرير إلى أن القوام الأساسي لمشروعات الإنتاج الداجني يعتمد بالأساس على شريحة صغار المربين، التي تمثل قرابة الـ55% من القوة الفعلية لهذا النشاط الاقتصادي، حيث تطرق إلى ملف إضافات الأعلاف، موضحًا أهميتها لصناعة الإنتاج الداجني، وتقوم بالأساس على تعظيم مدى الاستفادة من كافة المدخلات.