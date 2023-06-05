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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سعيد حسانين: 1.2 مليون مواطن استفادوا من تطوير المناطق غير الآمنة

سعيد حسانين
سعيد حسانين

قال سعيد حسانين، أستاذ التخطيط العمراني، إن الدولة تبنت منذ عام 2014، تطوير المناطق العشوائية كل منطقة على حدة، وكذلك مناطق التجديد العمراني واستبدالها بنوع آخر يكون لائق بالإنسان المصري.

المدن الجديدة تحقق تنمية بشرية للمواطن

وأضاف “حسانين”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن 1.2 مليون مواطن استفادوا من تطوير المناطق الغير آمنة، مشيرًا إلى أن منظومة المدن الجديدة كان لابد من عملها لتحقيق تنمية بشرية للمواطن.

وأكد أن هناك متطلبات ضرورية للحياة ومنها السكن، وشبكة المياه الجيدة، والخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية، وجزء منه تقيمه الدولة وآخر القطاع الخاص.

سعيد حسانين المدن الجديدة المناطق الغير آمنة مواطن تنمية بشرية

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