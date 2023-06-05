أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 للمستهلك

مع بدء أولى الساعات الصباحية شغل بال الكثير من المقاولين والتجار معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 عبر جوجل، حيث يسعوا لمعرفة أسعار مواد البناء لمواكبة أسعار البناء.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 5 يونيو 2023

تنشر "الدستور" أسعار الحديد والأسمنت في تعاملات اليوم الإثنين، تسليم أرض مصنع.

وانخفضت أسعار الحديد في الأيام القليلة الماضية، بقيمة مبلغ 3 آلاف جنيه، لكي يسجل 37 ألف جنيه، مقارنة بـ40 ألف جنيه عقب سلسلة من الارتفاعات تكون منذ بداية عام 2023.

وتنتج مصر حوالي قيمة 7.9 مليون طن في حديد التسليح، وحوالي قيمة 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، طبق بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

ويضاف لسعر المصنع ما سيترواح ما بين مبلغ 1000 إلى 2000 جنيه ضريبة بقيمة مضافة ورسوم نقل، على سعر الحديد لكي يصل إلى المستهلك.. بينما بالنسبة للأسمنت فتتم إضافة مبلغ ما بين 100 و200 جنيه ليصل للمستهلك.

أسعار الحديد اليوم الإثنين

وسجل متوسط سعر الحديد اليوم الاثنين 5 يونيو 2023 في شركة عز 37000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد بشاي 36700 جنيه للطن، وسجل سعر حديد سرحان 35000 جنيه للطن، وسجل سعر حديد العتال 35500 جنيه للطن.

بينما سجل سعر الحديد اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في المصريين 36500 جنيه للطن، وحديد الكومي 35500 جنيه للطن، وحديد المراكبي 35500 جنيه للطن، كما سجل العشري 35500 جنيه للطن، والمعادي 35500 جنيه.

كما سجل سعر الحديد اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 في مصر ستيل سعر 35000 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 37000 جنيه، وعطية سعر 35500 جنيه.

وسجل سعر طن الحديد اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 بالأسواق للمصانع الاستثمارية ما بين 35000 و36000 جنيه، بينما وصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى ما بين 36500 و37000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين

بينما سجل أسمنت المسلح، اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 مبلغ 1760 جنيهًا في الطن، كما سجل أسمنت النصر 1718 جنيهًا للطن، والمعلم سجل 1730 جنيهًا، وأسمنت العسكري 1730 جنيهًا.

وسجل أسمنت السويدي اليوم الإثنين 5 يونيو 2023 قيمة 1860 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت وادي النيل 1720 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلوان 1780 جنيهًا في الطن.