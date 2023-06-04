الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحسيني عن تنظيم الأسرة وعمالة الأطفال: "لو العقل مقتنعش العقوبات لن تفيد"

تنظيم الأسرة
تنظيم الأسرة

تحدث الإعلامي يوسف الحسيني، عن قضية تنظيم الأسرة وأهميتها، قائلًا إن المواطن يجب أن يقتنع تمامًا بضرورة تنظيم الأسرة وعدم عمالة الأطفال والتسرب من التعليم.

وأضاف الحسيني خلال تقديم برنامج "التاسعة" المُذاع على القناة المصرية الأولى: "العقوبات وحدها لا تكفي لأي شيء، لو العقل لم يقتنع ولا مليون عقوبة تأثر لو قولتله هنعدمك حتى مش هيقتنع".

فيما قال النائب علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إنه من الضروري جدًا أن نحد من عمالة الأطفال، وأن تكون هناك عقوبات رادعة للتسرب من التعليم.

وأضاف مهران خلال مداخلة هاتفية مع "التاسعة" أن الرائدات الريفيات عليهن دور كبير جدًا في قضية تنظيم الأسرة، متابعًا: "بيدخلوا البيوت ويتكلموا مع السيدات داخل البيوت ويقدروا يفهموهم ويقبلوا منهن الكلام".

تنظيم الأسرة الإعلامي يوسف الحسيني عمالة الأطفال التسرب من التعليم التاسعة برنامج التاسعة

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