للشباب حتى 40 سنة.. وزارة العمل تعلن عن 150 فرصة عمل جديدة

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القليوبية، عن توافر 150 فرصة عمل جديدة للشباب من 25 سنة، وحتى 40 سنة، وذلك بإحدى شركات صناعة السيراميك.



وتتضمن فرص العمل المتاحة، 50 عامل إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل إبتدائية أو ما يعادلها.

كما تطلب الشركة، 100 عامل خزف، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل دبلوم.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في أبو زعبل، بجوار هيئة الطاقة الذرية، أو الاتصال على 024620215، أو 0246220102.