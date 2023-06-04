الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بوهرة يمنح الوداد الهدف الأول فى شباك الأهلى بدورى أبطال إفريقيا

بوهرة
بوهرة

منح سيف الدين بوهرة، الهدف الأول لصالح الوداد في شباك الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

جاء الهدف في الدقيقة 86 من تسديدة داخل منطقة الجزاء في الشباك.

أحداث الشوط الثاني

كان الوداد قد بدأ الشوط الثاني بقوة، وشهدت الدقيقة 48 تسديدة خطيرة أخرى من زهير المترجي من يسار منطقة الجزاء لصالح الوداد في الشباك الخارجية لمرمى الأهلي.

في الدقيقة 50 تصويبة بعيدة المدى من أيمن الحسوني من خارج منطقة الجزاء؛ لكنها بعيدة عن المرمى.

وأضاف محمود عبدالمنعم كهربا الهدف الثاني لصالح الأهلي في شباك الوداد البيضاوي المغربي.

جاء الهدف في الدقيقة 59 من عمر المباراة بعد كرة طولية من محمد هاني أخطأ يوسف المطيع حارس الوداد في تقديرها، قبل أن تصل إلى حسين الشحات الذي مرر إلى كهربا وسددها في المرمى.

في الدقيقة 66 حسين الشحات يسدد من خارج منطقة الجزاء، والكرة تصل سهلة لحارس الوداد.

في الدقيقة 69 فرصة خطيرة للوداد بعد تصويبة من يحيى عطية الله من على حدود منطقة الجزاء لصالح الوداد، لكنها ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى مصطفى شوبير.

في الدقيقة 72 فرصة للأهلي، تاو يراوغ مدافع الوداد يمين منطقة الجزاء، ويمرر لكهربا الذي يسدد في يد حارس الوداد ليمنع فرصة خطيرة للأهلي. 

سيف الدين بوهرة الاهلى أخبار الوداد نهائي دوري أبطال إفريقيا

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