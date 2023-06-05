الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أطعمة تساعد في تحسين صحة الدماغ

أطعمة
أطعمة

يعتبر الحفاظ على صحة الدماغ من الأمور المهمة، والتي تساعد في التصدي والوقاية من الأمراض المرتبطة بالتدهور المعرفي والذاكرة.

وهناك العديد من الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الدماغ والذاكرة والتركيز والمزاج، كشف عنها خبراء في تصريحات لموقع "medicalnewstoday".

الأسماك الدهنية: 

السمك الدهني مثل السلمون والتونة والسردين، فهو غني بالأوميجا 3، وهي دهون مفيدة لبناء خلايا الدماغ والأعصاب، وتحسين الذاكرة والتعلم، والوقاية من الزهايمر والاكتئاب.

الشوكولاتة الداكنة: 

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكاكاو، وهو مادة غنية بالفلافونويدات، وهي مضادات أكسدة تحسن تدفق الدم إلى الدماغ، وتعزز نمو الخلايا العصبية، وتحسن الذاكرة والتعلم، كما أنها تحتوي على الكافيين، وهو مادة تحفز الانتباه والتركيز.

القهوة:

تحتوي على الكافيين، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، التي تساعد في زيادة نشاط الدماغ، وتحسين المزاج، والوقاية من مرض باركنسون والزهايمر.

التوت:

من الأطعمة الصحية للدماغ هو التوت، فهو يحتوي على مضادات أكسدة تقلل من التهابات الدماغ، وتزيد من مرونة خلايا الدماغ، وتحسن الذاكرة والتعلم.

الكركم:

يحتوي الكركم على مادة الكركمين، وهي مضاد أكسدة قوي، يزيد من قدرة استيعاب الدماغ للأكسجين، ويحسن الذاكرة والإدراك، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالخرف.

البروكلي:

من الخضروات التي تحتوي على فيتامين ك، وهو فيتامين يلعب دوراً هاماً في صحة الدماغ، خصوصاً في تشكيل المادة المخططة، التي هي جزء أساسي من خلايا المخ، كما أنه يحتوي على مضادات أكسدة تقلل من التهابات الدماغ.

بذور القرع: 

تحتوي على نحاس وزنك وحديد ومغنسيوم، وهي عناصر مهمة لصحة الدماغ، فالنحاس يساعد في تنظيم النواقل العصبية، والزنك يساعد في الوقاية من التهابات الدماغ، والحديد يساعد في منع تدهور الدماغ، والمغنسيوم يساعد في تحسين التعلم والذاكرة.

البيض:

من الأطعمة الصحية للدماغ والجسم ككل، فهو يحتوي على فيتامين ب6 وفيتامين ب12 والفولات والكولين، وهي عناصر غذائية تساعد في منع انكماش الدماغ وتؤخر من التدهور المعرفي، كما أن الكولين يساعد في إنتاج أسيتيل كولين، وهو ناقل عصبي مهم للذاكرة.

وهناك أطعمة أخرى مفيدة أيضاً مثل الزبادي والجبن والخضروات الورقية والحبوب الكاملة والأفوكادو والمكسرات والبذور، كما أنه من المهم شرب كمية كافية من الماء لترطيب الجسم والدماغ.

الأسماك الدهنية صحة الدماغ الحبوب الكاملة التدهور المعرفي الشوكولاتة الداكنة القهوة الكركم الوقاية من الزهايمر

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