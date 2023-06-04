الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيرسى تاو يمنح الأهلى هدف التقدم ضد الوداد بنهائى دورى أبطال إفريقيا

الأهلي والوداد
الأهلي والوداد

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد.

سجل بيرسي تاو هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع.

أحداث الشوط الأول

الأهلي استهل المباراة بضغط قوي من أجل تسجيل هدف مبكر في الوقت الذي تراجع فيه لاعبو الوداد.

وشهدت الدقيقة 7 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي عن طريق علي معلول ليسدد كهربا، لكنها  مرت بعرض الملعب.

وفي الدقيقة 8 سقط حسين الشحات، لاعب الأهلي، داخل منطقة الجزاء بعد دفعة من جلال ذاودي، لكن حكم المباراة لم يحتسب أي مخالفة.

في الدقيقة 12 عرضية خطيرة من بيرسي تاو لصالح الأهلي من الطرف الأيمن، ولكن يوسف المطيع حارس الوداد يمسك بالكرة بنجاح.

في الدقيقة 14 تصويبة من سامبو من وسط الملعب لصالح الوداد، لكنها بعيدة للغاية عن المرمى.

في الدقيقة 22 كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق الأهلي من ركلة ركنية من الطرف الأيمن على رأس ياسر إبراهيم الذي سدد كرة وصلت إلى حارس المرمى.

في الدقيقة 30 ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد لمسة يد على لاعب الوداد داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 35 سقوط حسين الشحات، لاعب الأهلي، بعد تدخل من لاعب الوداد والعودة إلى تقنية الفيديو.

في الدقيقة 39 مصطفى شوبير أنقذ الأهلي من هدف مؤكد بعد كرة طولية من مخالفة من ركلة حرة على رأس سامبو الذي مررها إلى رضا الجعدي الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها مصطفى شوبير ببراعة.

وجاء الهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع بعد عرضية من حسين الشحات على رأس بيرسي تاو الذي وضع الكرة في المرمى.
جاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: علي معلول- محمد عبدالمنعم- ياسر إبراهيم- محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية- أليو ديانج- حمدي فتحي

خط الهجوم: حسين الشحات- محمود كهربا- بيرسي تاو

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في المغرب يوم 11 يونيو الجاري.

يذكر أن تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما صعد الوداد المغربي إلى المباراة النهائية على حساب صن داونز ويضرب موعدًا مع نادي الأهلي.

الاهلى الوداد البيضاوي نهائي دوري أبطال إفريقيا بيرسى تاو

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