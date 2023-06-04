السفير محمد حجازى: موريتانيا منطقة صيد سمكى عملاقة والتعاون معها مهم جدًا

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن أدوات موريتانيا الواضحة هى في مجال الثروة السمكية وتوقيع اتفاقيات في مجال تبادل الخبرات والعمل المشترك في المصايد الموريتانية أمر مهم جدًا.

وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن موريتانيا دولة قريبة من سواحل المتوسط وتعد من الدول كثيفة الإنتاج السمكي، متابعًا: "موريتانيا ليست بعيدة عن الإسكندرية فهما في خط ملاحي واحد يكفل باستعادة ثروات ضخمة".

وأكد أن الدولة المصرية بذلك تفتح بابًا كبيرًا بخصوص الاستثمارات العربية والإفريقية في الوقت الحالي، موضحًا أن موريتانيا تعد منطقة صيد سمكي عملاقة ودول كبرى توقع معها العديد من الاتفاقيات.

وأشار إلى أن موريتانيا إحدى الدول التي لها تاريخ كبير، متابعًا: "يطلق عليهم بلد المليون شاعر، حيث ساهمت موريتانيا في إحياء الصحافة العربية الحديثة وأشاد بها العديد من العلماء".