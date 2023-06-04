"يا عزيزى كلنا لصوص".. أشهر إفيهات الساحر محمود عبدالعزيز فى ذكرى ميلاده (فيديو)

تحل اليوم ذكرى ميلاد النجم الراحل محمود عبدالعزيز والذي ولد في يوم 4 يونيو عام 1946 ويعد واحدا من أعظم نجوم الفن المصري، وقدم المئات من الأعمال الفنية التي تظل راسخة في أذهان جمهوره حتى وقتنا الحالي.

واشتهر النجم الراحل محمود عبدالعزيز والملقب بـ"الساحر" على مدار مسيرته الفنية بالعديد من الإفيهات التي قدمها في مختلف أعماله الفنية والتي ظلت خالدة في أذهان الملايين من الجمهور حتى الآن.

ويرصد "الدستور" في التقرير التالي أشهر بعض إفيهات الساحر محمود عبدالعزيز:

"يا عزيزي كلنا لصوص"

قالها الساحر محمود عبدالعزيز في فيلمه السينمائي الذي يحمل نفس الاسم "يا عزيزي كلنا لصوص" الذي عرض في عام 1989.

حد ليه شوق في حاجة

تعتبر من أشهر الجمل التي قدمها الساحر محمود عبدالعزيز في فيلم “إبراهيم الأبيض” والذي قدم فيه دورا متميزا بشخصية “عبدالملك زرزور” والذي قدم في عام 2009.

الجرأة حلوة مفيش كلام

وتعتبر هذه واحدة من الجمل الشهيرة التي قالها الساحر في فيلم “إبراهيم الأبيض” أيضا والذي خاض بطولته النجم أحمد السقا، كما قال في هذا العمل جملة شهيرة وهى “الإنسان ضعيف".

"الملاحة والملاحة وحبيبتي ملو الطراحة.. حسرة علينا يا حسرة علينا"

إحدى الجمل الشهيرة التي قالها الساحر في فيلم “العار” الذي قدمه برفقة كل من النجم الراحل نور الشريف، وحسين فهمي في عام 1982.

بحبك يا ستموني مهما الناس لاموني

قالها محمود عبدالعزيز في الفيلم الشهير “الكيف” والذي جسد فيه شخصية "مزاجانجي" وقدم بطولته برفقة النجم يحيى الفخراني في عام 1985.

“لازم ندوش الدوشة بدوشة أكتر من دوشتها عشان ماتدوشناش”

كما قال الساحر في فيلم الكيف أيضا إفيه: “لازم ندوش الدوشة بدوشة أكتر من دوشتها عشان ماتدوشناش”، وقدم في هذا العمل العديد من الإفيهات منها: “إحنا اللي خلينا الشكرمون الشكرمون طاخ في الترارولي” وقال: “اديني في الهايف وانا احبك ياننس”، و"حلوة يا دغششة".

أنا بشوف أحسن منك فى النور وفى الضلمة كمان

قالها الساحر في فيلمه الشهير “الكيت كات” والذي قدم فيه شخصية ضرير باسم “الشيخ حسني” وعرض العمل في عام 1991، وقال أيضا في هذا العمل جملة “بتستعماني يا هرم”