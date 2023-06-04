بعد انتهاء موسم باريس سان جيرمان.. هل يستحق جالتييه فرصة ثانية؟

في 4 استحقاقات خاضها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم الحالي تحت قيادة فنية من الفرنسي كريستوف جالتييه لم ينجح سوى في استحقاقين فقط هما بطولة الدوري الفرنسي، وكأس السوبر الفرنسي في حين فشل في استحقاقين آخرين، وهما كأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا.

الدوري الفرنسي

تمكن من التتويج باللقب بعد أن جمع 85 نقطة جمعها من 27 انتصارا منها انتصاران على أندية مونبلييه، وليل، وتولوز، ونانت، وستاد بريست 29، ونيس، وأولمبيك مارسيليا، وأجاكسيو، وتروا، وأوكسير، وأنجيه، وانتصار واحد على كل من نادي كليرمون فوت 63، وأولمبيك ليون، ولوريان، وستراسبورج، ولانس، و4 تعادلات بواقع تعادلين مع نادي ستاد ريمس، التعادل الأول كان سلبيا في الأسبوع العاشر، والثاني كان إيجابيا بهدف لمثله في الأسبوع العشرين، وتعادل وحيد كان إيجابيا بهدف لكل منهما مع ناديي موناكو، وستراسبورج، و7 هزائم منها هزيمتان على يد نادي ستاد رين في الأسبوعين الـ19، والـ28 ، وهزيمة يتيمة على يد أندية لانس،وموناكو، وليون، ولوريان، وكليرمون.

وبهذا التتويج نجح في الحافظ على لقبه كما أنه بات صاحب الرقم القياسي بـ11 لقبا بعد أن فك الشراكه مع نادي سانت إتيان صاحب الألقاب العشرة.

وفي الموسم الماضي لم يختلف الحال كثيرا إذ استطاع أن يحسم اللقب بـ86 نقطة حصدها من 26 انتصارا، و8 تعادلات و4 هزائم.

كأس السوبر الفرنسي

استعادها بفوزه الكبير على نانت برباعية نظيفة، وكان قد خسرها في عام 2021 أمام ليل بنتيجة هدف دون رد.

كأس فرنسا

خرج من دور الـ16 على يد مارسيليا الذي هزمه بنتيجة 2 – 1.

وفي الموسم السابق أيضا أقصاه من نفس الدور نيس بضربات ترجيحية 6 – 5 عقب انتهاء المباراة بالتعادل دون أهداف.

دوري أبطال أوروبا

أطاح به نادي بايرن ميونيخ الألماني من دور الـ16 حيث انهزم في مباراتي الذهاب، والإياب بنتيجتي هدف دون مقابل، وبهدفين نظيفين على الترتيب.

وقبلها في دور المجموعات كان قد حل وصيفا في المجموعة الثامنة برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات منها انتصاران على ناديي يوفنتوس، وماكابي حيفا – الكيان الصهيوني، وتعادليين إيجابيين بنفس النتيجة بهدف لمثله مع نادي بنفيكا البرتغالي.

وفي الموسم الماضي خرج أيضا من دور ثمن النهائي على نادي ريال مدريد الإسباني إذ فاز عليه بهدف دون رد في لقاء الذهاب لكنه لم يستطع أن يحافظ على تقدمه، وخسر بنتيجة 1 – 3 في لقاء العودة.

وقبله في دور المجموعات كان أيضا قد احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى بـ11 نقطة حصدها من 3 انتصارات على أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، وآر بي لايبزيج الألماني، وكلوب بروج البلجيكي، وتعادلين إيجابيين مع كلوب، ولايبزيج، وهزيمة وحيدة تلقاها على يد مانشستر سيتي بنتيجة 1 – 2 في الجولة الخامسة.

جالتييه لم يضف جديدا

إذن اللقب الوحيد المختلف الذي حصل عليه باريس سان جيرمان بقيادة فنية من جالتييه في الموسم الجاري هو كأس السوبر الفرنسي أما غير ذلك، فهو لم يضف جديدا، وباريس سان جيرمان معه حقق نتائج مشابهة كالتي تحققت في الموسم السابق تقريبا حيث احرز الليج 1، وتم اقصاءه من نفس الدور سواء في كأس فرنسا أو التشامبيونزليج.

يرى جالتييه إنه يستحق فرصة ثانية في قيادة باريس سان جيرمان، فهل هذه النتائج تشفع له؟.