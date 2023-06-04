"كده أحلى".. طرح الأغنية الدعائية للفيلم السينمائي "لف وارجع تاني" (فيديو)

طرحت الجهة المنتجة لفيلم "لف وارجع تاني" والذي يخوض بطولته مجموعة من النجوم الأغنية الدعائية للعمل والتي تحمل اسم "كده أحلى" عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

أغنية “كده أحلى” من غناء تلاتة أخوات وكلمات الشاعر الغنائي محمد مصطفى ملك وألحان محمود أنور وتوزيع موسيقي محمد مجدي وتقول كلمات الأغنية: "حلو الكلام دا المزاج عالي وتمام .. حلو الكلام طب ايه اللي جاب اللي ورا قدام.. الدنيا هو والكل رايق وفي مود وجو وخيالنا سايق .. ودا حلم ولا طب حد فينا فايق .. كده أحلى بطينا دماغنا كده بقى وارتحنا".

وكان صناع الفيلم قد طرحوا البوسترات الدعائية للفيلم، وتصدر كل بطل بمفرده بوسترًا دعائيًا إضافة إلى البوستر الرسمي الذى جمع كل الأبطال، ومن المقرر أن يتم طرح البرومو الأول خلال الأيام المقبلة والإعلان عن موعد إطلاقه في السينمات.

تدور أحداث فيلم "لف وارجع تاني" ، في إطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الأصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل حارة بالقاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها قد انتقلت إلى مكان آخر، واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.

يشار إلى أن فيلم "لف وارجع تاني" تأليف ورشة برة الصندوق "محمود حمدان"، وإخراج شادي على وإشراف عام رياض المزهر وإشراف عام على الإنتاج محمد ناصف، وبطولة النجوم أحمد فتحي وآيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وظهور مميز للفنانة شيري عادل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي .